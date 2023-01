Silent Hill 2 Remake: nuovi dettagli sulla storia e altro ancora

Il producer di Silent Hill 2 Remake ha fornito nuovi dettagli sulla storia del gioco e sugli altri nuovi titoli della saga horror

Sembra che Konami sia fermamente intenzionata a rilanciare la serie Silent Hill: in una recente intervista sono stati forniti dettagli su altri giochi (incluso Silent Hill 2 Remake e la relativa storia), titoli falliti e altro ancora. In un’intervista rilasciata a IGN Japan, il produttore della serie Silent Hill, Motoi Okamoto, il concept artist e designer di Pyramid Head, Masahiro Ito, e il compositore Akira Yamaoka hanno parlato di una considerevole quantità di argomenti riguardanti la storia del gioco e il suo futuro. Per esempio, sembra che l’opinione generale di Konami sia che gli sviluppatori dell’azienda vogliano riportare in auge il gioco da un po’ di tempo:

La serie di Silent Hill è rimasta inattiva per un bel po’ di tempo. Konami come azienda voleva riportarla in auge e molte persone che lavorano qui desideravano creare giochi di Silent Hill. L’unico problema era che tutti avevano idee differenti su cosa fosse Silent Hill e sul perché amassero la saga, rendendo quindi difficoltoso intraprendere un’unica direzione creativa.

Silent Hill 2 Remake: ecco i nuovi dettagli sulla storia

Okamoto ha continuato a spiegare che, sebbene tutti avessero idee diverse sulla serie, il fatto di riportarla in auge con un remake di Silent Hill 2 era dovuto al fatto che quel particolare titolo rappresentava “ciò che è il vero horror psicologico”.

Ovviamente l’annuncio del remake di Silent Hill 2 è stato accompagnato dall’annuncio che studi indie come No Code avrebbero offerto la loro interpretazione del mondo di Silent Hill con Silent Hill: Townfall: “Non possiamo fare molto da soli, il che significa che dobbiamo lavorare con molti creatori indie diversi se vogliamo realizzare molti Silent Hill diversi”, ha spiegato Okamoto.

Il produttore ha anche fatto notare che ci sono stati alcuni progetti che “non sono mai decollati”, ma ritiene che “il numero di progetti in lavorazione continuerà a crescere. Il fatto che stavamo facendo rivivere Silent Hill era un segreto fino ad ora, quindi non potevamo esattamente uscire e gridare: <<Ehi! Portateci le vostre idee sulla saga di Silent Hill!>>. Ora possiamo farlo, quindi se i creatori di tutto il mondo che amano Silent Hill ci portano i loro progetti, prometto di esaminarli tutti. Siamo tutt’orecchi”. In sostanza, gli sviluppatori che hanno una buona idea per un gioco di Silent Hill possono inviarla a Konami.

Sia Ito che Yamaoka hanno lavorato all’originale Silent Hill 2, da cui il loro coinvolgimento nel remake, e gli è stato anche chiesto come è stato lavorare al gioco e alla relativa storia. Ito ha parlato dell’influenza di Lost Highway di David Lynch e ha rivelato che a un certo punto James non sarebbe stato l’unico protagonista. “C’è stato un periodo in cui siamo stati fortemente influenzati da questa idea di avere un colpo di scena in cui il protagonista cambia improvvisamente a metà gioco”, ha spiegato Ito, anche se alla fine si è deciso di concentrarsi solo su James per non confondere i giocatori.

