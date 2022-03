A Story of Modern Love: il corto disponibile su YouTube

A Story of Modern Love: Short film è il nuovo cortometraggio scritto e diretto da Marco Roccia, disponibile su YouTube

A Story of Modern Love: Short film è il cortometraggio che sta girando in questo momento sulla piattaforma di Youtube. Scritto e diretto da Marco Roccia, un giovane ragazzo Calabrese di 24 anni, che vive a Cosenza.

Ideazione del progetto A Story of Modern Love: Short film

Il cortometraggio A Story of Modern Love: Short film, è incentrato solo ed unicamente su un unica tematica, ossia: l’amore.

L’amore che possiamo distinguere in tantissime sfaccettature.

In questo caso, Marco Roccia, ha voluto delineare l’amore come un soffio di vento, che sta lì, quasi come se si potesse toccare, ma appunto proprio come il vento vola via, senza far in tempo ad acciuffarlo, proprio come si evince nel video, l’amore tra i due giovani, trasportati l’uno dal pensiero dell’altro i quali però non hanno il coraggio di scriversi a vicenda.

Infatti vediamo benissimo come i due protagonisti della storia, siano tanto tentati nello scrivere un messaggio l’uno all’altro, pigiando continuamente sui tasti del cellulare, scrivendo addirittura il testo del messaggio, quasi convinti di poterlo inviare, per poi pentirsi all’istante stesso, cancellando tutto lo scritto. Scoraggiati e demoralizzati dal fatto che l’altra persona possa non ricambiare il messaggio.

Esattamente come ha enunciato lo stesso Marco:

Il tema del cortometraggio, è stato girato a costo zero, ed è la dimostrazione di ciò che succede a molte e diverse persone innamorate che hanno paura di fare il primo passo e magari si precludono una possibile felicità, convinti del fatto che, chi sta dall’altra parte dello schermo non provi le stesse cose.

Il regista ha pienamente ragione, perché ci sono molti episodi in Italia di questo genere. Spesso gli innamorati si bloccano e si perdono d’animo, facendosi pervadere dalla paura, di non piacere, di non essere capiti, di non essere ricambiati o semplicemente amati.

Ed invece la realtà dei fatti è molto diversa e molto più semplice e lineare, di fatti proprio come si vede nel video l’amore tra i due è ricambiato, i pensieri di essi viaggiano sulla stessa lunghezza d’onda, connessi e collegati tra di loro, e se solo uno dei due avesse scritto l’altro, l’avrebbero saputo.

Quindi non abbiate paura, non siate timidi o timorosi, abbiate fiducia in voi stessi, prendete coraggio, vivete.

In amore, fate sempre ciò che vi passa per la testa, non reprimete i vostri sentimenti, nasconderli non vi porterà a nulla. Vivete come se non ci fosse un domani, e spingetevi sempre oltre le vostre aspettative, non vivete di rimpianti, non servono a niente.

Vivete e amate, ma soprattutto permettetevi di amarvi e farvi amare.

Regia, cast e musiche: A Story of Modern Love: Short film

A Story of Modern Love: Short film, è stato scritto, e diretto da Marco Roccia, i protagonisti del cortometraggio, che hanno prestato il volto alla camera sono Alessandra Roccia e Francesco Carbone.

La musica che accompagna il video è: Beneath the Moonlight. Noi di tuttotek vi invitiamo a visualizzare il bellissimo cortometraggio di Marco Roccia, e di iscriversi al suo canale.

