Il nuovo reboot dedicato a Biancaneve non smette di far parlare di sé, sembrerebbe infatti che il film sia stato rimandato

Si tratta di una delle pellicole, non ancora uscite, che ha fatto e sta facendo discutere per diversi motivi. Stiamo parlando del nuovo reboot Disney dedicato a Biancaneve. Dopo le polemiche scoppiate a causa della scelta di togliere la figura dei nani, sostituendola con quella delle non meglio precisate “creature magiche” e dopo le recenti dichiarazioni della nuova protagonista Rachel Zegler contro la storia originale, ora il film torna a far parlare di sé a causa di un possibile posticipo della data d’uscita. Ecco cosa sappiamo a riguardo.

Cancellato o posticipato? | Biancaneve: reboot rimandato?

Le notizie che hanno riguardato questo live-action sono molteplici, nell’ultimo periodo si è parlato però della sua uscita. L’ultima news sosteneva la possibilità che il film fosse stato cestinato del tutto, forse a causa delle incontenibili critiche da parte del pubblico, dovute a scelte ben lontane dalla storia originale e alle dichiarazioni di alcuni degli attori. Prima fra tutti Rachel Zegler, scagliatasi sulla trama originale del classico d’animazione del 1937 confessando, al contrario di molti spettatori, il suo odio per essa. Nonostante si vociferasse insistentemente di una cancellazione, dobbiamo però precisare che nessuna fonte ufficiale ha mai confermato la notizia.

L’ipotesi più plausibile e recentemente confermata, indicherebbe piuttosto uno slittamento della data d’uscita. Il live action non sarà dunque cancellato, bensì rimandato. Inevitabile pensare che ciò potrebbe essere dovuto allo sciopero di attori e sceneggiatori, che da qualche tempo sta attanagliando il mondo del cinema americano e che sta facendo slittare moltissime nuove uscite, tra cui Dune. Ad oggi, possiamo però riportarvi gli ultimi aggiornamenti che l’ex redattore dell’Hollywood Reporter, Matt Belloni, ha deciso di rilasciare, in riferimento proprio all’uscita di Biancaneve. Belloni ha sostenuto infatti che la pellicola, prevista per il 22 marzo 2024, quasi certamente si sposterà da quella data.

La nuova data

Sarebbero moltissimi i cambiamenti in corso a casa Disney, proprio a causa degli scioperi. Resta ora da capire quale sarà la nuova data stabilita per l’uscita del film. Alcune ipotesi azzardano il 3 maggio 2024, data in cui era prevista l’uscita di Deadpool 3, a sua volta slittato. Non ci resta che attendere notizie certe, che faranno finalmente chiarezza sia sull’uscita, sia sul contenuto di questo nuovo reboot tanto discusso, scritto da Greta Gerwig. Continuate a seguire tuttoteK, per eventuali sviluppi!

