Finalmente il cinema ha deciso di celebrare il talento di Raffaella Carrà e lo farà attraverso Raffa, film in uscita al cinema, a luglio

Il 18 giugno appena passato, sarebbe stata una ricorrenza speciale, perché la nostra amata Raffaella Carrà avrebbe compiuto 80 anni. In onore di questa occasione, Nexo Digital ha deciso di celebrare l’evento con una speciale iniziativa. Dal 6 al 12 luglio arriverà infatti nelle sale Raffa. Il film, a lei dedicato, offrirà al pubblico la possibilità di rivivere la straordinaria carriera di una delle donne che hanno fatto grande il mondo dell’intrattenimento italiano, sia nel nostro Paese che all’estero. Scopriamo di che si tratta.

Un dolce omaggio | Raffa: in uscita al cinema, un film per celebrare Raffaella Carrà

Quale miglior modo di celebrare una straordinaria artista, se non ripercorrendo le tappe della sua storia professionale? Ripercorreremo la sua infanzia, in Romagna e il tragico abbandono del padre, passando per gli inizi della sua carriera e le grandi storie d’amore che l’hanno vista protagonista, sempre vissute con garbo ed una certa riservatezza. Questo si propone di fare Raffa, film che vede alla regia Daniele Luchetti, celebre per altri lavori di grande successo, come Mio fratello è figlio unico (2007), Lacci (2020) e l’ultima stagione de L’amica Geniale (2022). Lo stesso regista si è soffermato a parlare dell’artista, sostenendo, con ammirazione che: “Di Raffaella ci si può solo innamorare, arrendendosi senza riserve alla sua grazia energetica, dichiarandola ufficialmente una innovatrice, che ha cambiato spesso identità, senza mai tradire i propri desideri“.

Raffa è un viaggio unico ed incredibile, un’opportunità per rivivere la sua storia, attraverso immagini e video, anche inediti, e il racconto di chi ha avuto il piacere di conoscerla di persona. Il film è scritto da Cristiana Farina, con Carlo Altinier, Barbara Boncompagni, Salvatore Coppolino e Salvo Guercio. Si tratta di un prodotto originale di Disney Plus, prodotto da Fremantle. Non ci resta che attendere il 6 luglio, per tornare ancora a farci trasportare dall’incredibile energia della donna dall’indimenticabile caschetto biondo.

