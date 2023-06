Paolo Sorrentino: le riprese del nuovo film tra Napoli e Capri

A fine giugno al via alle riprese del nuovo film di Paolo Sorrentino. Alternandosi tra Napoli e Capri; il decimo film del regista premio Oscar composto da un cast stellare

Tutto pronto per il via alla riprese del nuovo film diretto da Paolo Sorrentino. Previste per fine giugno; il regista premio Oscar torna dietro la macchina da presa in un progetto più vivo, sentito e sempre ancorato alle tradizioni dell’amata Terra.

Ancora avvolto dietro un alone di mistero, come riportato dal comunicato ufficiale; le riprese avranno un’alternanza tra Napoli e Capri. L’unica certezza rivelata è la lunga lista di nomi legata al cast. Volti del cinema italiano noti e non, pronti ad arricchire brillantemente il nuovo film di Sorrentino come: Luisa Ranieri, Silvio Orlando, Stefania Sandrelli, Isabella Ferrari, Peppe Lanzetta, Alfonso Santagata, Lorenzo Gleijeses, Silvia Degrandi e l’esordiente Celeste Dalla Porta.

Paolo Sorrentino: il ritorno a Napoli come fonte di ispirazione per il prossimo film

Secondo quanto riportato da fonti esterne; il ritorno del noto regista Paolo Sorrentino verso l’amata Napoli, potrebbe essere strettamente legata al fulcro centrale del prossimo film. Ancora senza un titolo e una trama ufficiale; la vicenda trae ispirazione alla vita di Partenope.

Tra mito e leggenda; prende vita dal 1950 ad oggi, toccando diversi fondamentali temi dell’esistenza: dalla spensieratezza, al vaneggiamento della bellezza; il suo mutamento; fino agli amori vissuti dai baci fugaci e notti di passione nella Capri al chiaro di Luna. Come dichiarato dallo stesso Paolo Sorrentino:

In lei ci sarà il lunghissimo repertorio dell’esistenza: la spensieratezza e il suo svenimento, la bellezza classica e il suo cambiamento inesorabile, gli amori inutili e quelli impossibili, i flirt stantii e le vertigini dei colpi di fulmine, i baci nelle notti di Capri, i lampi di felicità e i dolori persistenti, i padri veri e quelli inventati, la fine delle cose, i nuovi inizi. Gli altri, vissuti, osservati, amati, uomini e donne, le loro derive malinconiche, gli occhi un po’ avviliti, le impazienze, la perdita della speranza di poter ridere ancora una volta per un uomo distinto che inciampa e cade in una via del centro. Sempre in compagnia dello scorrere del tempo, questo fidanzato fedelissimo. E di Napoli, che ammalia, incanta, urla, ride e poi sa farti male

La sceneggiatura è curata dallo stesso Sorrentino, ricoprendo le vesti di produttore assieme a Numero 10. Non manca alla produzione la collaborazione con Fremantle, prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures.

