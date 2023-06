Noi siamo leggenda: le prime immagini della serie tv diretta da Carmine Elia

Diffuse le prime immagini della serie teen drama Noi siamo leggenda diretta da Carmine Elia. Con protagonisti Claudia Pandolfi, Nicolas Maupas e Lino Guanciale

Diffuse sul web, le prime immagini ufficiali della nuova serie Noi siamo leggenda, diretta da Carmine Elia (già noto per la serie Mare Fuori). Un teen drama dalle tinte fantasy; incentrato su un gruppo di giovani adolescenti dotati di misteriosi superpoteri. Con presenti nel cast gli attori Nicolas Maupas (anche lui già noto nella serie Rai Mare Fuori); assieme a Claudia Pandolfi; Antonia Liskova; Giacomo Giorgio, Beatrice Vendramin, Giulio Pranno, Valentina Romani, Milo Roussel, Sofya Gershevich, Margherita Aresti, Giulia Lin e Lino Guanciale.

Ideata da Valerio D’Annunzio e Michelangelo La Neve, la serie vede anche in questo caso la coproduzione Rai Fiction e Fabula Pictures, assieme alla collaborazione con Prime Video.

Possiamo anticiparvi che il nuovo teen drama a tinte fantasy, #NoiSiamoLeggenda, andrà in onda ad ottobre, ogni mercoledì sera su Rai 2. Nel cast Claudia Pandolfi, Antonia Liskova, Nicolas Maupas, Giacomo Giorgio, Beatrice Vendramin, Valentina Romani, Lino Guanciale.#MareFuori pic.twitter.com/CKwh2lGqmY — Cinguetterai  (@Cinguetterai) June 23, 2023

Noi siamo leggenda: la serie teen drama di formazione di Carmine Elia

Come spiegato dallo stesso regista Carmine Elia; la nuova serie tv, Noi siamo leggenda, è un racconto di formazione puro; incentrato sulle vicende di un gruppo di adolescenti nella Roma dei nostri giorni.

Dotati di poteri sconvolgenti, in grado di capovolgere la loro vita; inizieranno a confrontarsi per la prima volta con il significato di porre dei limiti; superarli, dominare i desideri e dare forma alle loro responsabilità. Non ci saranno missioni impossibili o azioni all’ultimo sangue; ma seguirà la linea guida della metafora dell’adolescenza. Ecco di seguito le dichiarazioni del regista Carmine Elia:

Noi Siamo Leggenda è un racconto di formazione. Un racconto totalmente incentrato sui caratteri in cui i superpoteri diventano metafora delle difficoltà e delle possibilità che gli adolescenti sono chiamati ad affrontare. E anche delle loro formidabili potenzialità

Oltre le prime immagini ufficiali della serie tv, la serie andrà in onda il prossimo Ottobre su Rai 2.

