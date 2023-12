Raffa: la serie tv su Raffaella Carrà è ora su Disney+

Da oggi è disponibile su Disney+ Raffa, la nuova serie tv su Raffaella Carrà, una docuserie di tre episodi che parla della vita della showgirl italiana più famosa e amata dal mondo e che ha lasciato il segno nel mondo della televisione

A poco più di due anni dalla scomparsa della più grande showgirl italiana, dopo l’uscita del film al cinema,arriva su Disney+ Raffa, l’opportunità di rivivere i momenti della vita di Raffaella Carrà. Questi tre episodi di questa docuserie raccontano, attraverso testimonianze e aneddoti di persone dal mondo dello spettacolo e della televisione che hanno collaborato con lei e che l’hanno conosciuta, la sua vita, il suo carattere e il suo percorso artistico che l’ha portata ad essere ciò che è diventata.

La serie tv racconta la leggenda di Raffaella Carrà

I tre episodi della docuserie ripercorrono gli eventi della vita privata e della vita pubblica dell’artista italiana, iniziando dall’infanzia in Romagna fino al trasferimento a Roma. Ha studiato al Centro sperimentale di Cinematografia e molto presto esordisce nel mondo del cinema e nel 1960 ottiene quasi la parte di Rosetta per La Ciociara, capolavoro di Vittorio De Sica. Dopo il successo sul grande schermo, Raffaella Carrà si trasferisce in televisione, creando un nuovo modo di condurre uno show in Io, Agata e tu, dove esordisce come prima donna. L’anno dopo arriva lo “scandalo” del Tuca Tuca nato per colpa di una coreografia un po’ troppo audace, ma collaborando con il ballerino Alberto Sordi, diventa un fenomeno popolare. La docuserie parla quindi della vita di una donna che è diventata simbolo della parità dei sessi e della libertà negli anni Settanta, regina della tv pubblica degli anni Ottanta e icona LGBTQ+.

Daniele Luchetti parla di Raffaella Carrà

Daniele Luchetti (qui la sua filmografia), il regista della serie tv sulla vita di Raffaella Carrà, oltre a raccontarci di lei, ci racconta anche qualcosa di più. Se comincia dall’inizio, è inevitabile che Daniele ci mostri anche i vari periodi storici dell’Italia e Raffaella ci faccia da traghettatrice nel corso di questi decenni, mostrandoci i cambiamenti sociali e antropologici del nostro paese. Con le testimonianze di Fiorello, Marco Bellocchio e Barbara Boncompagni, la serie diventa anche una macchina del tempo, senza però perdere di vista la protagonista Raffaella Carrà. Luchetti ha voluto raccontare ogni aspetto della sua vita, anche i momenti più bui e personali, come il trauma dell’abbandono da parte del padre e che renderà complicate le sue future relazioni, soffermandosi su quelle con Gianni Boncompagni e Sergio Japino, due uomini che sono stati importanti per lei sia dal lato artistico che sentimentale.

La docuserie è già disponibile su Disney+. Conoscevate Raffaella Carrà? Vedrete la serie? Fatecelo sapere nei commenti! Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e della televisione!

