NETGEAR: presentata la nuova serie di smart switch S3600

I dispositivi della serie S3600 includono funzionalità avanzate come la gestione web intuitiva per una configurazione rapida . Ed ancora 2 porte uplink in fibra SFP+ 10G per server locali o aggregazione al core della rete aziendale, e caratteristiche Smart Switch come routing statico IPv6 Layer 2+/3, policy DiffServ QoS, LACP e altro. L’interfaccia utente integrata offre pieno controllo sulla configurazione, ma l’utilizzo della piattaforma di gestione cloud NETGEAR Insight rende l’impostazione e la gestione ancora più comode.

La serie S3600 affronta direttamente le sfide di connettività nelle moderne aziende, offrendo una soluzione che consente agli imprenditori di connettere facilmente dispositivi . Garantendo così a ciascuno la velocità necessaria: 1G, 2,5G, 5G o 10G. Questo approccio risolve problemi comuni come velocità ridotte, colli di bottiglia e streaming lento, offrendo una connettività efficiente per dispositivi a larghezza di banda elevata.

NETGEAR presenta la sua innovativa serie di smart switch gestibili tramite cloud , progettati per offrire una connettività avanzata a 10 gigabit. Gli smart switch NETGEAR serie S3600 aggiungono un tocco di modernità al portfolio di switch dell’azienda, rispondendo alle crescenti esigenze delle aziende che richiedono reti sempre più veloci. La serie include due varianti: una con 8 porte 10G/Multi-Gigabit (XS508TM) e l’altra con 16 porte (XS516TM). Fornendo connettività cablata flessibile e auto-adattativa per dispositivi ad alta larghezza di banda .

