Mare Fuori Stagione 4: trama, cast, data d’uscita e molto altro

Rinnovata ufficialmente per una nuova stagione; ecco tutto quello che c’è da sapere sulla prossima uscita di Mare Fuori 4. Tra anticipazioni esclusive, cambi di cast, data d’uscita e molto altro ancora

Dopo il commosso episodio conclusivo andato in onda lo scorso 22 marzo, sono da subito rimbalzati nel web tutti le possibili anticipazioni (con spoiler inclusi) sulla prossima stagione di Mare Fuori 4. Serie televisiva italiana prodotta da RAI Fiction e Picomedia (di cui ricordiamo le prime due stagioni sono disponibili su Netflix, mentre la terza è ancora esclusiva Rai Play), sotto la regia accurata di Ivan Silvestrini; ha saputo contraddistinguersi fin da subito, grazie alle dure tematiche affrontate, unite alle potenti e profonde interpretazioni dei giovani attori protagonisti (definiti di una penetrante versatilità attoriale).

Giunti al finale inatteso, un solo dubbio attanaglia i fan: cosa accadrà nella prossima stagione di Mare Fuori 4? Quali volti vedremo tornare e chi rimarrà indietro? Se non avete ancora visto la terza stagione di Mare Fuori, non proseguite oltre. Di seguito saranno presentati tutte le anticipazioni tra cui trama, cast (tra vecchi e nuovi volti), data d’uscita e molto altro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ivan Silvestrini (@ivansilvestrini)

Mare fuori 4: anticipazioni su trama e uscita

Dopo l’annuncio ufficiale sulla lavorazione di Mare Fuori 4 rivelata tramite post su Instagram dal regista stesso; non sono mancate le prime grandi anticipazioni sulla possibile trama della nuova stagione. Tra i colpi di scena inaspettati e i tanti interrogativi sollevati nelle ultime puntate; l’unico baluardo, risplende grazie alla conferma della location delle riprese, ovvero, l’inconfondibile città di Napoli. Ecco così che si inizia a sfrecciare tra gli edifici militari rossi della base della Marina Militare del Molo San Vincenzo (nella fiction indicata come sede dell’Ipm), fino alla stazione metropolitana Toledo; passando per il Gianturco, toccando poi con mano il sito archeologico della Piscina mirabilis di Bacoli.

Con la sceneggiatura delle nuove puntate in fase di rifinitura e le riprese datate nel periodo di maggio; la tabella di marcia di lavorazione sembra essere in pieno ritmo attivo; così come anche i pronostici sulla possibile data d’uscita di Mare Fuori 4. Difatti, secondo le previsioni previste, i futuri episodi potrebbero approdare sulla piattaforma di RaiPlay già nel prossimo 2024 tra febbraio e la primavera; per andare in onda definitivamente sul canale Rai 2.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Romani (@valeromani)

Mare fuori 4 il cast: chi rimane e chi se ne va | Mare Fuori Stagione 4: trama, cast, data d’uscita e molto altro

Come avvenuto nella precedente stagione; anche in Mare Fuori 4 il cast subirà dei profondi cambiamenti, con l’uscita di scena di alcuni personaggi e il ritorno di vecchi volti. In primissimo piano, la scena che più di tutti a rapito l’attenzione; ovvero, l’incontro tra Carmine Di Salvo (Massimiliano Caiazzo) e Rosa Ricci (Maria Esposito) alla piscina Mirabilis, interrotto dall’arrivo di Don Salvatore (Raiz/Gennaro Della Volpe).Dopo la difficile scelta di Rosa (o la famiglia o l’amore per Carmine); uno sparo sbuca prima dei titoli di coda, portando gli spettatori a porsi un grande dilemma: Rosa Ricci sarà viva o morta?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ivan Silvestrini (@ivansilvestrini)

L’addio più commosso arriva dall’uscita di scena della ex direttrice, Paola Vinci (interpretata da Carolina Crescentini), trasferitasi ad Ancona a seguito del suicidio di Viola (Serena De Ferrari). In questa lunga lista, si aggiungono anche Filippo (Nicolas Maupas) pronto a scontare l’ultima parte della sua detenzione al Beccaria di Milano, immortalato stretto mano nella mano alla fidanzata Naditza (Valentina Romani), anche lei in procinto a seguire la propria strada. Tra le altre star protagoniste uscite di scena ricordiamo anche Gemma (Serena De Codato), la fidanzata di Cardiotrap (Domenico Cuomo), Gateano o’ Pirucchio (Nicolò Galasso), ucciso da Mimmo (Alessandro Orrei), e Liz (Anna Ammirati).

Per quanto riguarda le new entry o chi è rimasto; confermata prima fra tutte la presenza di Sofia Durante (interpretata da Lucrezia Guidone), nel ruolo della nuova direttrice del carcere minorile. Sembra rimanere anche Edoardo Conte (Matteo Paolillo), ripreso in un momento di sofferenza e forse sfuggito alla forse morte in extremis. A questo si legano le presenze di Carmela (Giovanna Sannino) e Teresa (Ludovica Coscione), rispettivamente moglie e amante di Edoardo Conte. Un ultimo fondamentale quesito attanaglia gli spettatori più attenti: Ciro Ricci è realmente morto? Più vote apparso nei flashback vissuti da Rosa Ricci; Ciro Ricci (alisa Giovanni Giorgio) potrebbe tornare a grande sorpresa. aprendo grandi scenari all’interno della serie, in quanto la sua presenza potrebbe scompiglio nelle vite dei vari personaggi.

Mare fuori 4: la quarta stagione non sarà l’ultima!

Grazie alla storia rappresentata sullo schermo, definita cruda, diretta e reale Mare Fuori è stata confermata recentemente per una quinta e sesta stagione; raggiungendo un successi inaspettato e ineguagliabile. Sempre sotto la regia di Ivan Silvestrini; le vicende tormentate dei giovani ragazzi dell’Istituto del carcere minorile, accompagneranno in prima visione gli spettatori e i fan più affezionati per ulteriori stagioni.

Una storia avvincente e intrigante, capace di trasportare verso una dimensione diversa mai affrontata prima, attraverso un linguaggio duro, pronto a regale gioie e dolori, successi e insuccessi; accompagnati dalla voglia di rivalsa e la paura del fallimento. Al momento ulteriori dettagli non sono stati rivelati. Per rimanere aggiornati sulle prossime novità di Mare Fuori 4 e le prossime uscite sul mondo del cinema e delle serie tv; continuate a seguirci su tuttoteK!

