Recensione Asustor Lockerstor 4 Gen2: l’eccellenza del NAS

In questa recensione parleremo del nuovo NAS Asustor Lockerstor 4 Gen2, caratteristiche tecniche top e affidabilità senza precedenti

Il Network Attached Storage (NAS) è diventato uno strumento sempre più importante per la gestione dei dati in ambienti domestici e aziendali. Grazie alla sua capacità di offrire un accesso centralizzato ai file, il NAS consente agli utenti di condividere e accedere ai dati in modo rapido e affidabile. Inoltre, il NAS offre funzionalità avanzate come la possibilità di eseguire backup automatici, creare server multimediali per la riproduzione di contenuti in streaming e molto altro ancora. In questo recensione, parleremo dell’Asustor Lockerstor 4 Gen2 (AS6704T).

Confezione e unboxing | Recensione Asustor Lockerstor 4 Gen2

La confezione risulta veramente ben organizzata e molto bella da vedere. Minimalismo che, come al solito, è sinonimo di eleganza ed ordine. All’interno della confezione troviamo ovviamente il NAS con un adattatore AC, due cavi LAN categoria 5E ed un sacco di viti per l’aggancio dei dischi. A corredo, chiaramente, è disponibile la guida utente per l’installazione rapida e l’utilizzo quotidiano.

Caratteristiche tecniche

Prima di addentrarci all’interno della recensione con l’esperienza d’uso è bene fare una panoramica delle caratteristiche tecniche principali che rendono questo NAS sicuramente tra i più appetibili sul mercato.

Processore: Intel Celeron quad-core a 2,0 GHz con accelerazione Intel Quick Sync Video

RAM: 4 GB DDR4 (espandibile fino a 16 GB)

Alloggiamenti per unità di archiviazione: 4 vani con 4 slot unità M.2, le unità compatibili sono 3.5″ SATA, 2.5″ SATA, 2.5″ SATA SSD e M.2 2280 NVMe

Porte LAN: 2x 2.5 Gigabit Ethernet (2.5G/1G/100M) (con supporto Link Aggregation e failover)Porte USB: 2x USB 3.2 Gen 2×1

Espansione interna: PCIe Slot per 10 GbE NIC (che richiederebbe l’eliminazione del M.2)

Porte HDMI: 1 porta HDMI 2.0a (con supporto 4K)

Altre caratteristiche: supporto per i volumi Btrfs e i snapshot, RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, supporto per i backup con schedulazione, interfaccia utente intuitiva ADM (ASUSTOR Data Master), supporto per applicazioni di terze parti tramite App Central

photo16797384811

photo1679738481

photo16797384812

Design e prime impressioni | Recensione Asustor Lockerstor 4 Gen2

Il design è sicuramente uno degli aspetti che più ha catturato la mia attenzione. Semplice, compatto ed estremamente appagante. Non che si debba necessariamente esporre in bella vista, ma sicuramente un plus in più. Le plastiche utilizzate sono di assoluto pregio, i quattro slot sono facilmente accessibili e necessitano delle viti Philips in dotazione. Lo schermo sulla parte frontale fa da padrone assoluto, mostrando costantemente le informazioni più importanti. Tra queste, sicuramente, la quantità di spazio disponbile, la temperatura della CPU interna, le impostazioni di rete tra cui l’indirizzo IP e molto altro. Alla destra dello schermo sono collocati i quattro pulsanti per la gestione dei menu.

Il pannello frontale ospita inoltre la porta USB 3.2 Gen 2 di tipo A e gli indicatori concerne alimentazione e stato della rete. Chiaramente dallo schermo centrale è possibile attivare la funzione One-Touch Backup quando viene collegata un’unità esterna alla porta USB di Asustor. Sul retro il materiale utilizzato è lo stesso, con una ventola dalle dimensioni generose che si attiva spesso ma a velocità piuttosto basse e quindi appena udibili. I connettori sono diversi, sicuramente i più importanti sono quello Ethernet da 2,5 GbE, l’uscita HDMI oltre alla già citata USB 3.2 Gen 2. La motivazione di porre anche un ingresso HDMI lo rende adatto anche ad un setup per macchina virtuale o per home cinema. Tuttavia l’utilizzo tramite webapp rimane comunque assolutamente piacevole e scorrevole.

photo16797384818

photo16797384817

Esperienza d’uso | Recensione Asustor Lockerstor 4 Gen2

Iniziamo col dire che i 4GB di RAM già presenti sono più che sufficienti per un uso normale, soprattutto in caso di virtualizzazione con sistemi operativi Linux. Chiaramente l’utilizzo di macchine virtuali di casa Microsoft, essendo più dispendiose, forse pretendono una quantità di RAM maggiore che è comunque espandibile fino a 16 GB. Le PCIe sono inserite all’interno del NAS e, per montarle, è necessario aprire il case lavorando sulle quattro viti sul posteriore. Il montaggio, come già detto, è molto semplice e sicuro.

Il sistema operativo, cuore pulsante del sistema, è ADM. Il sistema è arrivato ormai ad una versione assai matura e sono rimasto piacevolmente colpito dalla facilità d’installazione, adatta veramente a chiunque. All’interno è disponibile un AppStore da cui è possibile scaricare alcune applicazioni molto comode tra cui Dr. Asustor o ClamAV. Il primo è molto utile per la gestione dello stato del NAS avvisando anche in caso di pratiche pericolose; il secondo è una sorta di antivirus che in maniera periodica analizza i file presenti nel NAS e, in caso di file sospetti, avvisa l’utente.

photo16797384813

photo16797384815

A completare la dotazione hardware fa parte il processore quad-core Intel Celeron N5105 da 2 GHz che sorregge egregiamente tutto il sistema. Dal menu di controllo è possibile creare utenti e gruppi, nonché aggiungere cartelle condivise, assegnare privilegi ad utenti o gruppi di utenti e creare unità virtuali. L’utilizzo delle varie unità è comunque tenuto sotto controllo da diversi grafici a torta che ben graficano la situazione istantanea del sitema.

Dal menu esplora file è poi possibile gestire e condividere tutti i file nonché assegnare autorizzazioni e/o formattare unità esterne. La gestione del NAS appena collegato è semplicissima, dall’installazione del software Asustor Control Center per Windows alla messa in opera del sistema passano veramente pochi minuti. I test di trasferimento dei file tra NAS e PC desktop collegato alla stessa rete sono risultati tutti molto buoni, attestandosi a circa 87 MB/s.

Conclusioni | Recensione Asustor Lockerstor 4 Gen2

Provando questo prodotto ci siamo trovati davanti sicuramente uno dei più affidabili NAS in commercio attualmente disponibili. Prestazioni ottime coadiuvate da scelte intelligenti quali l’uscita HDMI e un potente processore a supporto di tutto il sistema. Come ciliegina sulla torta, poi, un supporto a 360° con tantissime applicazioni utili e performanti pronte per essere scaricate e allietare l’esperienza d’uso.

Il prezzo non è sicuramente dei più economici, ma è fortemente giustificato dalla qualità del prodotto che è. Siamo sicuri che chiunque lo acquisterà non potrà che rimanere estremamente soddisfatto. Voi cosa ne pensate di questo Asustor Lockerstor? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.