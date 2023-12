Disney annuncia i film in uscita nella prima metà del 2024

In occasione delle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento, la divisione italiana della Disney ha annunciato i propri film in uscita previsti per la prima metà del 2024

La divisione italiana di The Walt Disney Company ha annunciato le proprie uscite cinematografiche previste fino alla prima metà del 2024. L’annuncio è stato fatto in occasione della 46esima edizione delle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento. The Walt Disney Company ha elencato tutti i film previsti da tutte le varie divisioni della major, cioè Animation, Studios, Searchlight Pictures, 20th Century Studios, Pixar. La divisione italiana, a differenza di quella americana, che avrà un semestre piuttosto povero, vedrà l’uscita di almeno un film al mese. La lista prevede:

Wish | 21 Dicembre 2023

| 21 Dicembre 2023 Chi Segna Vince | 11 Gennaio2024

| 11 Gennaio2024 Povere Creature! | 25 Gennaio2024

| 25 Gennaio2024 Estranei | 29 Febbraio 2024

| 29 Febbraio 2024 Omen – L’Origine del Presagio | 4 Aprile 2024

| 4 Aprile 2024 Il Regno del Pianeta delle Scimmie | 22 Maggio 2024

| 22 Maggio 2024 Inside Out 2 | 2024

Si comincia da Wish, il film in uscita Disney per Natale 2023

Wish, sarà il film Disney natalizio di quest’anno. Arriverà nei cinema italiani a partire dal 21 dicembre. Wish accoglie il pubblico nel magico regno di Rosas. In questo regno vive Asha, una brillante e coraggiosa sognatrice, che esprime un desiderio con così tanta passione e potenza da essere accolto da una forza cosmica. Si tratta di una sfera di sconfinata energia chiamata, non a caso, Star. Insieme, Asha e la sua nuova alleata e amica Star, dovranno affrontare un formidabile, quanto inaspettato, nemico: Re Magnifico. Egli, altri non è che il sovrano di Rosas. Asha dovrà salvare la propria comunità e dimostrare che quando la forza di volontà di un singolo coraggioso si unisce alla magia della stelle, si può dar vita a cose meravigliose.

E voi siete contenti di un calendario così ricco di film in uscita Disney? Andrete a vedere Wish? Scrivetecelo in un commento! Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

