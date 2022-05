Stranger Things 4, la première a New York

Si è tenuta nel weekend la première di Stranger Things 4 a New York: date un’occhiata alle foto dell’evento!

Sabato 14 maggio si è tenuta la première globale del primo volume di Stranger Things 4, in uscita solo su Netflix il 27 maggio 2022. Dopo la proiezione del primo episodio il cast, i creatori e i numerosi ospiti hanno festeggiato la premiere della serie presso i Netflix Studios di Brooklyn, New York.

La première

Tutto il cast era presente a New York in occasione della première di Stranger Things 4. Nelle foto riconoscerete Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Millie Bobby Brown in Louis Vuitton, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Sadie Sink, Priah Ferguson e Maya Hawke, Winona Ryder e David Harbour.

Stranger Things: dove eravamo rimasti?

Quando ritroveremo i giovani protagonisti di Stranger Things nella quarta stagione, saranno passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt, che aveva portato terrore e distruzione a Hawkins. Ora gli amici saranno per la prima volta separati e per giunta alle prese con le difficoltà del liceo. Ma i problemi tra i banchi di scuola cosa saranno in confronto ai mostri e ai paradossi del mondo che si trova sotto la superficie di Hawkins? Quando poi arriveranno anche una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme e un mistero cruento (che potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra), le cose si faranno più complicate. Vi lasciamo il link del trailer della quarta stagione.

Cosa ne pensate di Stranger Things? Avete visto le stagioni precedenti? Qual è il vostro personaggio preferito? Fatecelo sapere nei commenti!

