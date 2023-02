Morto Maurizio Costanzo, lunedì si svolgeranno i funerali a Roma

Questo pomeriggio è morto Maurizio Costanzo, noto conduttore tv, autore, sceneggiatore e giornalista

Il conduttore si è spento a Roma, all’età di 84 anni. È il suo ufficio stampa che ne da la comunicazione.

Maurizio Costanzo è nato a Roma il 28 agosto 1938. Moltissimi programmi televisivi e radiofonici portano la sua firma, e non solo, ha firmato persino commedie teatrali.

Ha lavorato nel mondo dello spettacolo in tutte le sue forme. Maurizio ha coltivato fin da subito il sogno di fare il giornalista, infatti a soli 18 anni debutta come cronista di Paese Sera, poi passa per rotocalchi come Sorrisi e Canzoni e Grazia, fino a diventare caporedattore di quest’ultimo. La carta stampata però non gli è mai bastata.

Riesce a raggiungere il grande pubblico e la popolarità definitiva conducendo il Talk-show della Rai Bontà loro.

Tra i suoi programmi più conosciuti figura anche Buona Domenica, ma il suo nome è principalmente legato al Maurizio Costanzo show in onda su Mediaset quasi ininterrottamente dal 1982. Si tratta del salotto mediatico più importante e longevo della televisione italiana. È nel Maurizio Costanzo show che hanno mosso i primi passi molte celebrità della televisione.

Maurizio Costanzo non si è fatto mancare proprio nulla ed ha scritto anche numerosi libri e canzoni di successo.

Vita privata di Maurizio Costanzo

Il conduttore era amante del calcio e grande tifoso romanista. Infatti è stato per un periodo anche Advisor della Comunicazione del club capitolino.

Si è sposato ben quattro volte: nel 1963 convola a nozze con Lori Sammartini, di quattordici anni più grande di lui, ma dieci anni dopo è già al secondo matrimonio con la giornalista Flaminia Morandi e nello stesso anno nasce Camilla seguita nel 1975 da Saverio. Quattordici anni più tardi sposa la conduttrice televisiva Marta Flavi. Ma il suo grande amore si è rivelato essere Maria De Filippi con la quale è rimasto sposato dal 1995. Maurizio Costanzo era inoltre nonno di quattro nipoti.

