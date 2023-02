Philips TV & Sound e DAZN: la nuova frontiera dello streaming sportivo con Ambilight TV

Philips TV & Sound e DAZN insieme con Ambilight TV per un esperienza di streaming sportivo vincente ed immersiva nelle case degli italiani

Philips per TV & Sound e DAZN, la principale società al mondo di streaming sportivo direct-to-consumer, insieme per offrire un’esperienza di streaming sportivo vincente ed immersiva. L’offerta partirà dal 30 Gennaio 2023 e sino al prossimo 2 Aprile 2023. Chi acquista un TV Ambilight di Philips TV & Sound, porta nella propria casa anche lo sport di DAZN con un voucher valido per 2 mesi di abbonamento standard. Sarà sufficiente, entro 15 giorni dalla data di acquisto, registrarsi al seguente link.

Dettagli sull’offerte di Philips Ambilight TV e DAZN

Ambilight Next Generation è l’esclusiva tecnologia di illuminazione dell’ambiente di Philips TV. Una nuova versione della tecnologia che proietta luce colorata sulla parete dietro il televisore adattandosi con maggiore precisione alle immagini sullo schermo. I contenuti dinamici, come quelli sportivi, traggono quindi grande beneficio da questa funzione, portando gli spettatori dentro lo schermo, come mai prima d’ora. L’offerta di DAZN continua ad arricchirsi con nuovi sport in diretta, anche grazie all’accordo siglato con ELEVEN Sports. Non solo tutta la Serie A TIM e Serie Bkt, tutta LaLiga, la UEFA Europa League e il meglio della Conference League, la NFL. Ma anche gli sport da combattimento e i canali Eurosport HD 1 e HD 2 con il tennis, lo sci, il ciclismo, il volley e l’atletica. Ed infine, la grande novità per gli appassionati di sport, che potranno seguire anche il basket! Con le migliori partite di Eurolega, Eurocup ed anche la Serie A UnipolSai ed una selezione delle partite della Serie C di calcio trasmesse direttamente da ELEVEN Italia. DAZN non è solo eventi in diretta ma anche contenuti on-demand che portano le grandi storie di sport al centro della passione tutti i tifosi.

