Acer Nitro 17: l’Hands-On del laptop nato per il gaming

Acer al CES 2023 ha svelato la nuova gamma di laptop della serie Acer Nitro 17, oggi, vi parleremo proprio di lui! Testato in anteprima

Abbiamo provato per voi in anteprima il nuovo Acer Nitro 17, laptop dedicato a chi del gaming, non può rinunciare neanche in mobilità, è stato presentato al CES 2023, e rappresenta la soluzione di punta dedicata a chi vuole un prodotto pronto a tutto.

Specifichiamo che si tratta di un Hands-On, ovvero di un test in anteprima, il prodotto in questione non è ancora in versione definiva, motivo per il quale non è entrato nelle file produttive commerciali, prendete queste prime impressioni per l’appunto come tali, non potendo condurre approfonditi test specifici. Ma ora, è giunto il momento di entrare nel vivo dell’articolo.

Design e costruzione | Anteprima Acer Nitro 17

Realizzato interamente in plastica, rispetto alla scelta dell’alluminio come per la nuova gamma Swift, presenta nel complesso una solida struttura. Di buona costruzione, è resistente alle sollecitazioni, generali, accettando i limiti di un pannello così grande, 17 pollici rendono il corpo display superiore che può flettersi o basculare leggermente se troppo sollecitato.

Imponente la struttura com’è ovvio che sia, parliamo di un peso abbastanza importante, precedenti modelli si attestavano sui 2,20/ 2,40 kg di peso totale, in questo modello si è cercato di ottimizzare il più possibile questo aspetto. Peso che però è giustificato per ciò che all’interno porta con se.

I nuovi Nitro sono dotati di due grandi ventole, e ben quattro feritoie situate ai lati e sul retro, una presa d’aria in alto, una particolare scelta è stata la nuova pasta termica basata sul liquid metal (metallo liquido), scelta saggia per favorire il raffreddamento durante le sessioni di gioco più intense. Il metallo liquido porta con se i suoi vantaggi e i suoi rischi, ma realizzato internamente dell’azienda è una sicurezza, e che, certamente offre maggiori prestazioni rispetto all pasta termica classica.

Ogni notebook della gamma Nitro è stato dotato di un software specifico, dedicato ai più “nerd” del controllo, ovvero NitroSense e di una chiave NitroSense dedicata, che consente di monitorare le temperature della piattaforma, regolare la velocità delle ventole, impostazioni di OC e non solo.

Come tutta la nuova serie Nitro, qui Acer Nitro 17 lo troviamo equipaggiato con processori Intel Core HX fino alla 13a generazione, tutta la potenza del Nitro 17 è racchiusa in uno chassis che si presenta con misure di 400.20 x 293.25 x 27.9/28.9 mm, per circa 17,3 pollici e pannello a 165 Hz. A disposizione c’è un ampio touchpad (125 x 81.6 mm) com’è giusto che sia, un rapporto schermo/chassis dell’81% e una tastiera retroilluminata RGB a 4 zone.

Una panoramica sulle specifiche tecniche

I nuovi notebook Acer Nitro sono tutti basati su Windows 11 vantano un massimo di 32 GB di memoria DDR5 a 4800 MHz e spazio di archiviazione fino a 2 TB su M.2 PCIe Gen4, sono inoltre dotati di un mese di Xbox Game Pass o PC Game Pass, che permette agli utenti di accedere a centinaia di titoli per PC.

La gamma Nitro è fornita del Killer DoubleShot Pro abilitato alla scheda Killer Wi-Fi 6 1650i per fornire una maggiore larghezza di banda. Una videocamera HD, due microfoni e due altoparlanti con audio DTS:X Ultra che consentono ai giocatori di immergersi completamente in piacevoli esperienze audio/video. Pochi compromessi in termini di connettività, i nuovi portatili da gioco Nitro dispongono di una porta HDMI 2.1, un lettore di schede microSD, due porte Thunderbolt 4 con supporto Power Delivery e tre porte USB 3.2 Gen 2, di cui una per la ricarica offline.

Imponente e pesante il caricatore della batteria, che trova il suo ingresso esattamente al centro e, dietro al display, una scelta strategica come da sempre, Acer effettua sulla serie Nitro. La batteria è da 90Wh. Non sappiamo di preciso cosa monta in termini di GPU, ma saranno basati sulle ultime GPU NVIDIA GeForce RTX 40, figlie dell’efficiente architettura Ada Lovelace.

Presto la recensione completa!

Era tutto per questa breve anteprima della nuova generazione di laptop Acer Nitro, noi come ripetuto, ci ritroveremo qui a tempo debito, con la recensione completa. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.