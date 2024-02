Pirati dei Caraibi: Ayo Edebiri sostituirà Johnny Depp nel reboot?

Ayo Edebiri potrebbe sostituire Johnny Depp, diventando la protagonista del reboot di Pirati dei Caraibi

La voce di corridoio avrebbe individuato nell’attrice di The Bear la prima scelta in casa Disney per il ruolo. E se il prossimo Pirati dei Caraibi scegliesse Ayo Edebiri come protagonista? Di conseguenza l’attrice di The Bear andrebbe a sostituire Johnny Depp: è questa la voce di corridoio diffusasi nelle ultime ore. Trattandosi di un rumor, non è stata ancora confermata o smentita da parte di Disney ma l’insider Daniel Richtman via X ha condiviso nuovi dettagli in merito al futuro del franchise sui pirati.

Il progetto punterebbe ad una protagonista femminile, stando alle recenti indiscrezioni emerse, e si riallaccerebbe all’interesse Disney di sviluppare un film con un cast al femminile.

Cosa sappiamo fin’ora sul reboot di Pirati dei Caraibi

Grazie alla sua interpretazione della giovane e ambiziosa chef Sydney Adamu, Ayo Edebiri ha saputo conquistare una generosa fetta di pubblico e anche della critica, vincendo l’Emmy Award. Il nome dell’attrice in principio è stato coinvolto anche nel cast di Thunderbolts, tra i prossimi film in fase di realizzazione in casa Marvel, ma soltanto poche settimane fa è stato reso noto che Ayo Edebiri non avrebbe preso parte al film a causa di conflitti di programmazione.

Un sesto capitolo sui Pirati dei Caraibi è in lavorazione da tempo (precisamente dal 2011), ma ha subito continui ritardi, di recente anche a causa di Johnny Depp allontanato dal franchise a seguito delle questioni legali con Amber Heard. In ogni caso l’intenzione sarebbe quella di lanciare un reboot al femminile di Pirati dei Caraibi e Ayo Edebiri rappresenta la papabile protagonista. Il progetto, come riporta CBR, potrebbe coinvolgere Craig Mazin, che di recente ha accompagnato il successo di The Last of Us sul piccolo schermo di HBO. Trattandosi di uno dei franchise cinematografici di maggiore successo in casa Disney, è naturale che gli Studios cerchino la chiave migliore per un ritorno. Al momento, quindi, la scelta di Ayo Edebiri resta una voce di corridoio.

