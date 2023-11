The Eternal Memory: svelata la data d’uscita nei cinema italiani!

Tramite comunicato stampa, I Wonder Pictures ha svelato la data d’uscita nei cinema italiani di The Eternal Memory, dalla regista candidata all’Oscar Maite Alberdi e che narra la storia di Augusto Góngora e di sua moglie Paulina Urrutia

Della regista candidata all’Oscar Maite Alberdi, arriva nelle sale italiane dal 7 dicembre The Eternal Memory, distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection. The Eternal Memory racconta una commovente storia d’amore che affianca al tema della memoria, singola e collettiva, quello della longevità e della forza dei legami umani.

The Eternal Memory arriva al cinema grazie a I Wonder Pictures!

È la storia di Augusto Góngora, giornalista, documentarista e conduttore televisivo cileno, e di sua moglie Paulina Urrutia, attrice, attivista e politica. Dopo 25 anni insieme, la loro vita è stravolta quando a lui viene diagnosticato il morbo di Alzheimer. Vincitore del Gran Premio della Giuria al Sundance Film Festival 2023, in sezione Panorama al Festival di Berlino e in anteprima nazionale all’ultima Festa del Cinema di Roma, The Eternal Memory arriva nelle sale italiane da giovedì 7 dicembre.

La sinossi della commovente pellicola è la seguente:

Dopo 25 anni insieme, la vita di Augusto, ex-giornalista e commentatore televisivo, e Paulina, attrice e attivista, è stravolta quando a lui viene diagnosticato l’Alzheimer. Giorno dopo giorno, i due affrontano questa sfida a testa bassa, sostenuti dal tenero affetto e dal senso dell’umorismo che tuttora li unisce. Dalla candidata all’Oscar Maite Alberdi, un’opera commovente e piena di dolcezza sulla fragilità della memoria e l’indissolubilità dei legami, Gran Premio della Giuria al Sundance 2023.

Potrete vedere The Eternal Memory nelle sale dei cinema italiani a partire dal 7 dicembre grazie a I Wonder Pictures. Fateci sapere se andrete a vederlo qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news sul mondo del cinema e delle serie TV!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.