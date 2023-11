Ecco le primissime foto del nuovo film, ancora senza titolo, di Paolo Sorrentino. Diamo un’occhiata scoprendone anche trama e cast

La nuova opera del regista premio Oscar Paolo Sorrentino è ancora, per lo più, avvolta nel mistero. Oggi però possiamo mostrarvi alcune bellissime fotografie, scattate dal fotografo Gregg Williams, proprio sul set del film. Sarà anche l’occasione per scoprire qualche dettaglio in più riguardo la trama.

Trama | Paolo Sorrentino: le prime immagini del suo nuovo film

Sono arrivate a noi grazie alla pubblicazione sull’HollywoodAuthentic.com, le nuove immagini del prossimo film di Paolo Sorrentino. Si conosce ancora molto poco a riguardo, nonostante le riprese siano terminate già da qualche tempo. Le immagini, in bianco e nero, che possiamo ammirare qua sotto, sembrano mostrare un film delicato ed intimo. Ma cosa sappiamo della trama? Possiamo scoprire qualcosa in più proprio attraverso le parole del regista, che descrive la sua opera, girata tra Napoli e Capri come:

La vita di Partenope, che si chiama come la sua città, ma non è né una sirena, né un mito. Dal 1950, quando nasce, fino a oggi. Dentro di lei, tutto il lunghissimo repertorio dell’esistenza: la spensieratezza e il suo svenimento, la bellezza classica e il suo cambiamento inesorabile, gli amori inutili e quelli impossibili, i flirt stantii e le vertigini dei colpi di fulmine, i baci nelle notti di Capri, i lampi di felicità e i dolori persistenti, i padri veri e quelli inventati, la fine delle cose, i nuovi inizi. Gli altri, vissuti, osservati, amati, uomini e donne, le loro derive malinconiche, gli occhi un po’ avviliti, le impazienze, la perdita della speranza di poter ridere ancora una volta per un uomo distinto che inciampa e cade in una via del centro. Sempre in compagnia dello scorrere del tempo, questo fidanzato fedelissimo. E di Napoli, che ammalia, incanta, urla, ride e poi sa farti male. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Greg Williams (@gregwilliamsphotography)

Cast

Anche il cast è stato svelato. Sappiamo infatti che vedremo nuovamente all’opera in un film di questo regista Luisa Ranieri. Al suo fianco Silvio Orlando, Stefania Sandrelli, Isabella Ferrari, Peppe Lanzetta, Silvia Degrandi, Lorenzo Gleijeses, Alfonso Santagata e Celeste Dalla Porta. Scritto e diretto da Paolo Sorrentino, la pellicola Fremantle è prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures; Anthony Vaccarello per Saint Laurent; Paolo Sorrentino per Numero 10 e Ardavan Safaee per Pathé. Non ci resta che attendere questa nuova, emozionante pellicola, senza dimenticare di rimanere sempre sintonizzati su tuttotek.it, per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.