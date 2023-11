Recensione PS-949 XParty Street Beat: le feste secondo Sharp

In questa recensione andremo a scoprire la cassa PS-949 XParty Street Beat di Sharp e vedremo se è una buona compagna per le nostre feste

Con le feste natalizie che si avvicinano, viene naturale pensare di organizzare qualche piccola festicciola con gli amici per ritrovarsi tutti insieme. Uno degli aspetti fondamentali, alla quale nessuno può rinunciare, è sicuramente la musica, sia essa solo per sottofondo o come mezzo principale di intrattenimento per la serata.

Avere una playlist adatta all’occasione, però, non è la sola cosa da tenere in considerazione. Un ottimo speaker, che riesca a ricreare la giusta atmosfera e che mantenga la qualità audio quanto più fedele all’originale, garantendo anche una buona dosa di potenza sonora, è fondamentale in questo caso. Vediamo in questa recensione se Sharp è riuscita a creare lo speaker perfetto per l’occasione e se XParty Street Beat è riuscita a superare le nostre aspettative.

Scheda tecnica | Recensione PS-949 Sharp XParty Street Beat

Dimensioni : 325 x 697 x 325 mm

: 325 x 697 x 325 mm Peso : 12,5 kg

: 12,5 kg Altoparlante : 2 x altoparlanti fullrange da 8”

: 2 x altoparlanti fullrange da 8” Potenza altoparlante : 132 W

: 132 W Impostazioni audio : 6 preset di equalizzazione + regolazione super bass

: 6 preset di equalizzazione + regolazione super bass Effetti luminosi : Sì

: Sì Connettività : 2 porte USB type-A, Bluetooth 5.0, 2 ingressi microfono/chitarra

: 2 porte USB type-A, Bluetooth 5.0, 2 ingressi microfono/chitarra Durata batteria : 12 ore

: 12 ore Certificazione : IPX4

: IPX4 Comando da remoto: tramite app

Imballaggio e design | Recensione PS-949 Sharp XParty Street Beat

All’interno della confezione troveremo, oltre alla nostra cassa, un microfono da collegare alla stessa nel caso si voglia fare del karaoke o semplicemente attirare l’attenzione del pubblico, due supporti per i microfoni, la documentazione utente e due cavi di alimentazione, uno con standard europeo e l’altro con standard britannico. A protezione della cassa troveremo due alloggiamenti in cartone che la terranno ben salda all’interno della scatola. La confezione tuttavia non è plastic free e, anzi, quest’ultima sarà utilizzata per contenere tutti gli oggetti presenti all’interno.

Passando al design, non possiamo non citare le enormi dimensioni di questo speaker. Il prodotto non passa di certo inosservato e, di conseguenza, sarà caratterizzato da un peso non indifferente. Per ovviare ai problemi di trasporto che potrebbero insorgere, Sharp ha pensato di installare un paio di rotelline nella parte sottostante e di ricavare una comoda maniglia che ne facilita lo spostamento.

La parte superiore si caratterizza poi dai vari comandi disposti intorno alla ghiera che regola il volume, utili per cambiare brano, attivare i microfoni, cambiare l’equalizzazione, attivare l’impostazione super bass, switchare fra i vari effetti luminosi o semplicemente accendere e spegnere lo speaker. Qui trova alloggio poi anche un piccolo display che ci riporterà tutte istruzioni principali e sopra a tutti questi tasti troviamo l’alloggio per posare il tablet o lo smartphone così da non doverlo portare sempre con noi.

La parte anteriore si caratterizza dalla presenza dei due altoparlanti fullrange da 8″ circondati ognuno da una sezione luminosa nella quale verranno riprodotti tutti gli effetti. Questi sono protetti da una griglia anteriore metallica con finitura nero opaco e poco sopra troviamo una luce flash per ricreare l’effetto delle luci stroboscopiche di una discoteca. Sul retro troviamo gli alloggiamenti per i supporti dei microfoni e in mezzo un vano dove troveranno posto gli ingressi per gli stessi microfoni e le porte USB. Scendendo troviamo prima un foro che permetterà la fuoriuscita dell’onda sonora in modo che non venga compressa troppo dalla cassa e successivamente la presa per collegare l’alimentazione.

Una potenza senza eguali | Recensione PS-949 Sharp XParty Street Beat

Passiamo adesso ad una delle sezioni più importanti di questa recensione, ovvero quella dedicata alla qualità di riproduzione. Avere due altoparlanti da 8″ fullrange con una potenza di 132 W ci delinea già quello che sarà il suo utilizzo. Sebbene sia perfetta anche da mettere nel salotto di casa, grazie alla sua colorazione nera che la rende alquanto elegante da vedere, è all’aria aperta che questo speaker dimostra tutto il suo potenziale.

La potenza sonora che sprigiona la cassa, la rende ideale per le feste in spiaggia o in campagna di qualche amico. Se la spingiamo ai massimi livelli, infatti, potrebbe dar fastidio ai vicini più intolleranti. Da notare, tuttavia, come anche a livelli alti il suono tenda a mantenere una “pulizia” come poche volte abbiamo notato in questi dispositivi.

Non vi sono distorsioni eccessive e, anzi, il suono rimane corposo e ben definito, sia sugli acuti che sui bassi. Proprio questi ultimi godono poi di un boost ulteriore grazie alla funzione “super bass” che gli amplifica ulteriormente. In questo modo sentiremo dei bassi decisi e potenti, proprio come quelli che ci fanno ballare in discoteca.

Sarà possibile riprodurre musica da qualsiasi piattaforma musicale grazie alla connessione Bluetooth che ci permetterà di accoppiare facilmente il nostro cellulare. Molto importante è poi anche la possibilità di collegare i nostri dispositivi tramite le apposite prese USB. Tramite queste ultime sarà possibile poi ricaricare anche il nostro cellulare o tablet.

Comandi da remoto e modalità duo | Recensione PS-949 Sharp XParty Street Beat

Una funzione che abbiamo trovato veramente molto utile e interessante è l’integrazione della cassa con l’app Sharp Life. Questa, oltre ad essere il centro di comando di qualsiasi dispositivo smart della società (dalle perse elettriche, ai televisori, passando dai grandi elettrodomestici e i sistemi di illuminazione), ci permetterà di usare il nostro smartphone come un vero e proprio telecomando. Da qui sarà possibile attivare anche la modalità duo, nel caso avessimo due di questi dispositivi. In questo modo sarà possibile utilizzare ogni cassa come un singolo canale (sinistra o destra) per regalare un suono ancora più immersivo durante le nostre feste.

Sul nostro schermo saranno presenti tutti i comandi principali della cassa, quelli posti sul lato superiore per intenderci. Da qui saremo in grado di gestire non solo il volume o i vari effetti audio, ma potremo anche cambiare l’illuminazione, spegnere la luce stroboscopica o cambiare l’equalizzazione. Saremo dunque in grado di gestire ogni aspetto comodamente seduti, senza doverci avvicinare alla cassa per qualsiasi esigenza.

Tuttavia, una volta spento lo speaker, non saremo più in grado di riattivarlo da remoto. Questo è un po’ una pecca, perché ci sarebbe piaciuto attivare e disattivare la cassa direttamente dal nostro cellulare mentre stiamo facendo qualche faccenda di casa. Sarebbe dunque più opportuno implementare una funzione stand-by che ci permetta di mandare a riposo lo speaker, almeno da remoto, per poterlo poi riutilizzare quando più ne abbiamo voglia.

Conclusioni

Siamo ormai giunti alla fine di questa recensione riguardante lo speaker PS-949 XParty Street Beat di Sharp ed è quindi giunto il momento di tirare un po’ le somme. Lo speaker si presenta con importanti dimensioni che gli conferiscono un senso di robustezza senza pari. Dimensioni così importanti comportano anche un peso elevato e proprio per questo motivo la società ha fornito una comoda maniglia e due rotelle al dispositivo per poterlo trasportare facilmente.

L’autonomia di 12 ore lo rende ottimo per essere utilizzato ad una qualsiasi festa senza doversi portare il cavo di alimentazione dietro. La potenza sonora della quale è dotato lo rende ottimo soprattutto per feste all’aperto e la certificazione IPX4 ci permetterà di vivere l’esperienza in completa sicurezza. L’XParty Street Beat è infatti immune agli schizzi, il che lo rende ottimo in qualsiasi circostanza, anche in alcuni party a bordo piscina.

Molto importante è l’integrazione con l’app della società giapponese che ne facilita l’utilizzo anche da remoto; saremo in grado di controllare ogni aspetto senza dover abbandonare i nostri amici. Tuttavia, una volta spento lo speaker, sarà impossibile riattivarlo da remoto. Nonostante questo piccolo neo, la qualità audio non si discute. Abbiamo goduto di un’ottima esperienza anche impostando ai massimi livelli la nostra cassa.

Per questa recensione riguardante lo speaker PS-949 XParty Street Beat di Sharp è ormai tutto. Vi ricordiamo che è possibile acquistarlo direttamente su Amazon al prezzo consigliato di 279 €. Per non perdervi future recensioni riguardanti l’universo elettronico e tecnologico, continuate a seguire tuttotek.it!