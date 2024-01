Oscar 2024, Ryan Gosling difende Margot Robbie e Greta Gerwing

Ryan Gosling critica le mancate nomination agli Oscar 2024 per la protagonista e la regista di Barbie

Ryan Gosling ha condiviso una dichiarazione criticando aspramente il fatto che Margot Robbie e Greta Gerwing siano escluse dalle nomination per gli Oscar 2024. Da quando sono state annunciate sul web le nomination agli Oscar 2024 si è scatenata una vera e propria polemica. Infatti, la mancata nomination di Margot Robbie e Greta Gerwing rispettivamente come miglior attrice protagonista e migliore regista per il film di Barbie ha scatenato una vera e propria tempesta mediatica. I fan della pellicola non hanno preso a affatto bene tali esclusioni. Soprattutto perché, al contrario, l’interprete di Ken, Ryan Gosling è stato nominato come miglior attore non protagonista insieme ad America Ferrera. Gosling, già colmo di stupore dopo la vittoria di I’m Just Ken ai Critics Choice Award, ha tempestivamente condiviso un suo pensiero sull’accaduto.

Sono estremamente onorato di essere stato nominato dai miei colleghi insieme ad artisti così straordinari in un anno con tanti grandi film. Non avrei mai pensato di dirlo, ma sono anche incredibilmente onorato e orgoglioso che sia per aver interpretato una bambola di plastica di nome Ken. Tuttavia non esiste Ken senza Barbie, e non esiste un film su Barbie senza Greta Gerwig e Margot Robbie, le due persone maggiormente responsabili di questo film storico e celebrato in tutto il mondo. Nessun riconoscimento sarebbe possibile per chiunque abbia preso parte al film senza il loro talento, la loro grinta e il loro genio. Dire che sono deluso dal fatto che non siano state nominate nelle rispettive categorie sarebbe un eufemismo. Contro ogni previsione, con nient’altro che un paio di bambole senz’anima, scarsamente vestite e, per fortuna, senza cavallo, ci hanno fatto ridere, ci hanno spezzato il cuore, hanno spinto la cultura e hanno fatto la storia. Il loro lavoro dovrebbe essere riconosciuto insieme agli altri candidati molto meritevoli. Detto questo sono così felice per America Ferrera e gli altri incredibili artisti che hanno contribuito con il loro talento a realizzare questo film così rivoluzionario.

Oscar 2024, oltre a Ryan Gosling, anche America Ferrera commenta le mancate nomination

Barbie ha totalizzato ben otto candidature, ma Greta Gerwing ha avuto la nomination soltanto per la miglior sceneggiatura non originale (in quanto co-sceneggiatrice della stessa), mentre Margot Robbie è indirettamente candidata tramite la nomination a miglior film, visto che ha partecipato anche come produttrice. Anche America Ferrera, candidata come miglior attrice non protagonista, ha commentato l’esclusione della collega e della regista:

Sono rimasta incredibilmente delusa dal fatto che non siano state nominate. Greta ha fatto praticamente tutto ciò che un regista può fare per meritarselo. Creare questo mondo e prendere qualcosa che non aveva valore intrinseco per la maggior parte delle persone e renderlo un fenomeno globale. È deludente non vederla in quella lista. Ciò che Margot ha ottenuto come attrice è davvero incredibile, una delle caratteristiche di Margot come attrice è la facilità con cui riesce a far sembrare tutto semplice. Forse la gente si è lasciata ingannare pensando abbia fatto qualcosa di facile, ma Margot è una maga come attrice, ed è stato uno degli onori della mia carriera vederla realizzare la straordinaria performance che ha fatto. Porta così tanto amore, umorismo, profondità, gioia e divertimento al personaggio. Secondo me è una maestra.

Anche senza la Gerwing candidata a miglior regista è comunque un anno da record per le candidate registe, infatti, ci sono ben tre film diretti da donne, nella rosa dei dieci candidati all’Oscar come miglior film.

E voi cosa ne pensate dell’esclusione di Margot Robbie e Greta Gerwing dalle nomination agli Oscar 2024? Siete d’accordo con Ryan Gosling ed America Ferrera? Fatecelo sapere con un commento! Per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci tu tuttotek.it!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.