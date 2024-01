Oscar 2024: Barbie concorrerà per la nomination come migliore sceneggiatura adattata

Novità in merito agli Oscar 2024: l’Academy ha deciso che il film Barbie, scritto da Noah Baumbach e Greta Gerwig, sarà in corsa per la nomination come migliore sceneggiatura adattata

In vista degli Oscar, la Warner Bros. ha promosso il film Barbie per la categoria alla miglior sceneggiatura originale. Infatti, così era stata definita dalla Writers Guild of America. Ora, però, arriva la decisione dell’Academy a modificare i piani. La pellicola concorrerà per la nomination all’Oscar come migliore sceneggiatura adattata. Il comitato esecutivo del ramo degli sceneggiatori presso l’Academy, infatti, non è obbligato ad adeguarsi alle decisioni della WGA. In modo simile a quanto avvenuto per Toy Story 3 e, Borat 2, solitamente l’Academy stabilisce come adattamenti i film che sono incentrati su proprietà intellettuali già esistenti. La sceneggiatura scritta da Noah Baumbach e Greta Gerwig permetterà al film di concorrere come migliore sceneggiatura adattata. E ciò a partire dall’11 gennaio, quando ci sarà il via delle votazioni per le nomination.

I candidati agli Oscar 2024 per la migliore sceneggiatura insieme a Barbie

Nella corsa agli Oscar per la migliore sceneggiatura originale, cambiano i favoriti dopo l’esclusione di Barbie. I film sono: Past Lives, Lezioni di vita – The Holdovers, May December, Saltburn e Anatomia di una caduta. In tema di adattamenti cinematografici, invece, troviamo pellicole come Killers of the Flower Moon, Povere creature, Oppenheimer. Saranno queste a concorrere per la nomination all’Oscar come migliore sceneggiatura adattata insieme al film Barbie.

Non resta che attendere le nomination agli Oscar fissate per il 23 gennaio, e la notte degli Oscar che si svolgerà tra il 10 e l’11 marzo. Scopriremo quale sarà l’esito agli Oscar 2024 per Barbie. Resta comunque la valuzione come sceneggiatura originale per il film Barbie in occasione dei WGA Awards e dei BAFTA inglesi.

