Togg T10F fastback: prima mondiale al CES 2024

Scopriamo insieme la nuovissima Togg T10F fastback, vettura di progettazione turca dotata di 600 chilometri di autonomia e di un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,6 secondi: ecco tutte e sue caratteristiche nel dettaglio!

Il marchio tecnologico turco Togg ha scelto la cornice internazionale del CES 2024 di Las Vegas per presentare il suo nuovo modello T10F fastback. Questa vettura unisce la tecnologia propulsiva totalmente elettrica ad una connettività avanzata per ridefinire la mobilità contemporanea, ed è concepita per integrarsi totalmente e senza soluzione di continuità nella vita dei suoi utilizzatori.

Il suo lancio segue l’importante successo del primo modello di Togg, il SUV di segmento C T10X, che ha raggiunto addirittura 177.000 preordini in soli dodici giorni. La T10F presentata al CES 2024 non è una semplice concept, ma piuttosto un prototipo di preserie, pronto per la produzione su larga scala. Togg sta completando il programma di test e sviluppo in vista del lancio sul mercato turco ed europeo, previsto a partire dal 2025.

Praticità e prestazioni sono le parole chiave della Togg T10F fastback, che può vantare un’autonomia massima fino a 600 km. La vettura sarà disponibile in tre versioni: Standard Range a trazione posteriore, Long Range RWD e Long Range a quattro ruote motrici, con marcate differenze in fatto di performance ed allestimenti.

Il T10F è un chiaro esempio della nostra visione secondo cui la tecnologia innovativa collabora sinergicamente con il trasporto personale sostenibile per arricchire la vita di tutti i giorni. I nostri dispositivi non sono semplici mezzi di spostamento da un punto A a un punto B, ma costituiscono una soluzione completa per migliorare il nostro quotidiano.

Gürcan Karakaş, CEO di Togg

Togg T10F fastback: tanta tecnologia e diversi allestimenti

La versione di punta, la Long Range AWD, sfrutta 320 kW erogati da due motori, spingendo la fastback sportiva Togg da 0 a 100 km/h in soli 4,6 secondi. I modelli RWD saranno dotati di un singolo motore da 160 kW, mentre tutte le versioni beneficeranno di un’eccezionale efficienza aerodinamica grazie ad un coefficiente di resistenza inferiore a 0,23.

I modelli Standard Range avranno una batteria della capacità di 52,4 kWh, mentre nelle versioni Long Range arriverà a 88,5 kWh. La ricarica dal 20 al 80% potrà essere completata in soli 28 minuti, inoltre la T10F sarà dotata della tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), che le consentirà di essere impiegata come fonte di alimentazione esterna. Tutto ciò sarà abbinato alle funzionalità di guida autonoma più avanzate e sistemi di sicurezza potenziati.

Togg T10F fastback offre un’esperienza di guida sportiva, pur rimanendo confortevole e pratica nell’uso quotidiano. Il telaio monoscocca è realizzato in acciaio ad alta resistenza, la stabilità è stata ottimizzata grazie ad una distribuzione dei pesi attentamente studiata e da un baricentro ribassato. Dotata di sospensioni anteriori indipendenti MacPherson e sospensioni posteriori integral multilink, avrà un passo di 2890 mm, un’altezza da terra di 155 mm e peserà fra i 1.939 e i 2.215 kg, secondo la versione scelta.

Un abitacolo sicuro e confortevole

I sette airbag di serie sono affiancati da avanzati controlli ADAS, che possono evolvere attraverso apprendimento continuo e l’aggiornamento automatico over-the-air (OTA). Cruise control adattativo, rilevamento segnaletico, un evoluto sistema di mantenimento della corsia e avviso di abbandono della corsia sono solo alcune delle innovative tecnologie di sicurezza della Togg T10F fastback.

Troveranno posto sul veicolo anche una telecamera di assistenza per gli angoli ciechi, con funzionei di allerta attenzione del conducente, controllo elettronico di stabilità avanzato e assistenza automatica al parcheggio. Togg T10F includerà anche l’inedita funzione ‘Rush Hour Pilot‘ che consente agli utenti di staccare le mani dal volante nel traffico intenso fino a 15 km/h, facendo procedere autonomamente il veicolo, ma solo con l’equipaggiamento di livello V2.

Togg T10F fastback: sempre connessa con l’ecosistema Trumore

Familiarità e comfort si integrano perfettamente nella Togg T10F fastback, grazie ad accessori come lo schermo end-to-end da 41,3 pollici, composto da un display da 12,3 pollici per la strumentazione e da uno schermo da 29 pollici per l’infotainment. Le funzioni del veicolo sono controllate da un pannello a sfioramento da 8 pollici, corredato da un pad di ricarica wireless.

L’intrattenimento è arricchito da un sistema Hi-Fi a 12 altoparlanti Meridian e una ‘social camera’ di bordo completa l’abitacolo. Il veicolo è equipaggiato di accesso Keyless Go e gli utenti possono accedere alla vettura ed utilizzarla tramite l’applicazione per smartphone Togg o la scansione della propria keycard.

Molto gradevole l’integrazione a bordo di Internet mobile ad alta velocità, unitamente all’ecosistema Trumore, che attraverso le applicazioni Go.More, Earn.More, Scale.More e Play.More permettono di gestire ogni dettaglio: dalla prenotazione automatica di ristoranti fino all’atmosfera dell’abitacolo, godendo di un impianto radio potenziato dall’intelligenza artificiale.

Uno stile distintivo, con elementi di gusto italiano

Togg T10F fastback unisce elementi del ‘passionale’ Oriente e del ‘razionale’ Occidente, essendo frutto della collaborazione fra il Togg Design Studio e il rinomato studio di design italiano Pininfarina. Lo stile si discosta dalla classica forma fastback a tre volumi, adottando una linea laterale più dinamica e fluida per meglio rispecchiare il suo carattere di sportività.

Le caratteristiche chiave includono una linea scolpita, che va dal frontale alla portiera posteriore, un bordo del parafango posteriore in grado di avvolgere la maniglia della portiera e un elemento cromato verticale sul montante C, valorizzato da un’altra linea cromata posta sopra i finestrini per accentuare la forma da fastback. Il taglio del montante posteriore consente di avere il tetto bicolore, disponibile come optional unitamente ad una variante panoramica completamente vetrata.

Il frontale della T10F presenta luci diurne a forma di ‘boomerang’, la firma luminosa di Togg, con frecce lunghe e sottili integrate nel fascione anteriore dal design sportivo. La griglia è stata rifinita con inserti cromati che ricordano i petali di un tulipano, simbolo della Turchia. Il design delle luci posteriori ribadisce la presenza scenica del veicolo, con una luce di posizione laterale che enfatizza la larghezza della sagoma, progettata per farsi notare con eleganza.

