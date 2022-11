CoD Warzone 2.0: presentato il trailer di lancio!

Sul canale youtube ufficiale di Call of Duty è presente il trailer di lancio di Warzone 2.0 con la nuova modalità DMZ e molto altro

Call of Duty: Warzone 2.0 verrà lanciato molto presto, evolvendo la formula battle royale free-to-play della serie e, prima della sua imminente uscita, Activision ha rilasciato un trailer di lancio tutto da scoprire. Tra il combattimento acquatico, svariati veicoli utilizzabili, rinnovamenti apportati al Gulag, una serie di modifiche e miglioramenti al gameplay, l’aggiornamento Warzone 2.0 sarà sostanzioso e ricco di novità per tutti i videogiocatori. Come ciliegina sulla torta è inoltre in arrivo una nuova modalità basata sull’estrazione in DMZ e tanto altro.

Il trailer di lancio di Warzone 2.0 in tutto il suo splendore!

L’uscita di Warzone 2.0, svelata nel trailer di lancio, coinciderà con il rilascio di Call of Duty: Modern Warfare 2 e la Stagione 1 di Warzone 2.0, ricca di novità come un nuovo sistema di Battle Pass. Inoltre, arriveranno anche nuovi operatori, un sistema di prestigio rinnovato e altro ancora. Al lancio di Warzone 2.0, il Warzone originale verrà temporaneamente messo offline e verrà rilanciato il 28 novembre come Call of Duty: Warzone Caldera. Warzone 2.0 verrà lanciato il 16 novembre per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC.

Nel frattempo, nota di merito per Modern Warfare 2 che ha registrato vendite impressionanti sin dal suo lancio, con numeri elevati negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Europa e avendo superato 1 miliardo di entrate in soli 10 giorni. Siete pronti a lanciarvi in questo nuovo aggiornamento di uno dei battle royale più giocati di sempre? Non ci resta che attendere l’uscita imminente per scoprire tutte le novità in arrivo.

