Polestar e Google al CES 2024: in arrivo nuove funzionalità

Polestar e Google ancora uniti per implementare le migliori funzionalità tecnologiche dedicate al mondo dell’automotive. Scopriamo inseme di cosa si tratta!

Polestar e Google proseguono nella loro stretta collaborazione al CES di Las Vegas, edizione 2024. Gli ultimi ritrovati relativi alle innovazioni per le auto dotate di integrazione Google stanno per essere implementati sui modelli di casa Polestar, con l’aggiunta di nuove funzionalità, ora disponibili anche su Polestar 2. Queste interessanti novità sono state presentate al CES e sono attualmente in mostra presso lo stand Android di Google, con un’attenzione particolare rispetto a Polestar 3.

Google rappresenta uno dei nostri partner tecnologici di maggiore rilevanza. Da quando abbiamo lanciato Polestar 2 oltre tre anni fa, abbiamo assistito all’espansione dell’ecosistema Android Automotive OS con l’introduzione di tante nuove app e funzionalità. La nostra consolidata collaborazione continua a portare nuove funzionalità per i proprietari di Polestar, e quest’anno arricchirà anche le esperienze su Polestar 3 e Polestar 4.

Thomas Ingenlath, CEO di Polestar

Polestar e Google: ecco un assaggio delle nuove funzionalità

Google sta introducendo una nuova funzionalità che permette agli utenti di pianificare i loro viaggi su Google Maps attraverso i dispositivi Android o iOS e inviare facilmente l’itinerario pianificato direttamente a Google Maps integrato nella Polestar 2. La funzionalità verrà implementata immediatamente, per la massima comodità degli utenti finali.

E proprio parlando di comfort, non possiamo dimenticarci che Polestar è stato uno dei primi marchi ad adottare la navigazione in auto, lanciando il browser Vivaldi per Polestar 2 nel 2021. Ora, il browser Chrome sta iniziando a essere implementato in versione beta per Polestar 2, offrendo ai conducenti un’esperienza di navigazione familiare e facile da usare durante la sosta. Un’altra comodità che consentirà a tutti i passeggeri del veicolo di sentirsi sempre più come a casa, anche quando si è in mobilità.

L’impegno green di Polestar

Polestar, come ormai sappiamo bene, è un marchio svedese di veicoli elettrici ad alte prestazioni, il cui impegno mira ad accelerare il passaggio alla mobilità sostenibile utilizzando il design e la tecnologia in maniera inedita. Nel contesto di questa filosofia costruttiva, la collaborazione con Google mira ad offrire un’esperienza di guida sempre più ricca e completa, punto cruciale delle strategie commerciali del futuro.

Polestar prevede infatti di avere a listino cinque veicoli elettrici entro il 2026. Polestar 2, la fastback elettrica ad alte prestazioni, (lanciata nel 2019), Polestar 3, il SUV per l’era elettrica, (lanciato alla fine del 2022), Polestar 4, il SUV coupé (protagonista del 2024), Polestar 5, una GT elettrica a quattro porte, e Polestar 6, una roadster elettrica.

Le sfide future di un marchio innovatore

Tutte le vetture Polestar rappresentano prodotti di eccellenza tecnologica e anche il loro comparto relativo all’infotainment deve essere sempre al passo con gli ultimi ritrovati della tecnologia. La casa di Göteborg (Svezia) lo sa bene e non intende farsi trovare impreparata rispetto alle sfide future: in questo, Google rappresenta un partner ideale e di assoluta rilevanza.

Vale la pena poi di ricordare il progetto Polestar 0, che fa affidamento sui partner della casa per sostenere l’ambizioso obiettivo di produrre un’auto di serie veramente neutrale dal punto di vista climatico entro il 2030. Un percorso che rappresenta una grande sfida nei confronti di tutta la filiera produttiva e che mira a creare risultati tangibili e certificabili.

Per chi volesse conoscere di più riguardo a questi ed altri aspetti del mondo Polestar, ricordiamo che le sue auto sono ora disponibili in 27 mercati globali e anche in Italia, sul sito internet ufficiale oppure in due punti vendita a Milano. I Polestar Spaces sono a disposizione dei clienti per incontrare di persona gli specialisti Polestar, organizzare test drive e programmare le consegne.

