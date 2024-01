The Last of Us 2, Young Mazino sarà Jesse

La produzione di The Last of Us 2 rivela che il ruolo di Jesse sarà ricoperto da Young Mazino già nominato agli Emmy per Beef – Lo Scontro

La seconda stagione di The Last of Us si sta pian piano componendo. Dopo aver annunciato Kaitlyn Dever nel ruolo di Abby, oggi la produzione ha annunciato che Young Mazino indosserà i panni di Jesse. La stagione 2 della serie arriverà sugli schermi italiani in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Le riprese sono programmate per metà febbraio e sappiamo che Young Mazino sarà parte del cast nel ruolo di Jesse. Si tratta di un personaggio descritto come una colonna portante della propria comunità. Un ragazzo che riesce a mettersi sempre a disposizione per il prossimo, anche se ciò a volte vuol dire sacrificarsi dovendo pagare un prezzo terribile. Nel videogioco Jesse è l’ex fidanzato di Dina e ha un ruolo molto importante nella storyline di Ellie e Joel.

The Last of Us 2 Young Mazino come Jesse e produzione

Young Mazino è stato nominato di recente agli Emmy grazie alla sua performance attoriale nella serie Beef – Lo scontro. Si tratta dello show Netflix con star Steven Yeun e Ali Wong che ha conquistato i giurati dei Golden Globe 2024.

The Last of Us è una serie che vede Craig Mazin, già conosciuto per serie come Chernobyl, e Neil Drickmann coinvolti sia come sceneggiatori e sia come produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog. In Italia è disponibile in esclusiva su Sky e NOW.

E a voi piace Young Mazino nel ruolo di Jesse per The Last of Us 2? Scrivetecelo in un commento! Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

