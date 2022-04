Le Fate Ignoranti arriva su Disney+: tutto ciò che c’è da sapere sulla serie

Fa il suo esordio su Disney+ Le fate ignoranti: tutto ciò che c’è da sapere sulla nuova serie di Ferzan Ozpetek

Dal grande al piccolo schermo, Le fate ignoranti diventa una serie tv e a partire da mercoledì 13 aprile è disponibile su Disney+. Tutti gli otto episodi della serie sono stati rilasciati sulla piattaforma digitale: scopriamo tutto ciò che c’è da sapere sulla nuova produzione firmata da Ferza Ozpetek.

Le fate ignoranti: la trama e il cast

Ha vent’anni dallo strepitoso successo del film, il regista Ferzan Ozpetek torna a lavorare su uno dei migliori lavori della sua carriera. Al centro del racconto ci sono Massimo e Antonia, con la donna che, dopo un incidente occorso al marito, scopre che quest’ultimo aveva una relazione con un uomo più giovane. Disperata, la donna comincia a indagare e stringe amicizia col giovane amante del marito, Michele, conoscendo la sua particolare cerchia di amici e acquisendo un punto di vista completamente nuovo sulla vita.

Cristiana Capotondi ed Eduardo Scarpetta interpretano Antonia e Michele, mentre il ruolo di Massimo è affidato a Luca Argentero. Per il resto, nel cast troviamo anche Serra Yilmaz, Ambra Angiolini, Paola Minaccioni, Carla Signoris, Anna Ferzetti e Burak Deniz.

Dal film alla serie: tornano Le fate ignoranti

Le fate ignoranti è la prima serie italiana firmata Disney Original. Tanta dunque l’attenzione intorno a un prodotto che promette grandi emozioni, potendo anche contare su un precedente di altissimo livello rappresentato ovviamente dal film. La serie riprende quegli avvenimenti, ma chiaramente li amplia potendo contare su un format narrativo ben più ampio. Ci sono anche delle modifiche, rese necessarie anche dall’andare avanti dei tempi. Il mondo è cambiato rispetto a quando è uscito il film e, stando a quanto raccontato dallo stesso Ferzan Ozpetek, di conseguenza anche il punto di vista su di esso e il modo di raccontarlo.

Sono 8 gli episodi in cui si distenderà la storia raccontata ne Le fate ignoranti. Puntate visibili, come detto, sulla piattaforma Disney+. Per tutte le notizie sul mondo delle serie tv e del cinema, rimanete aggiornati sul nostro sito.

