RTX Day: NVIDIA organizza un pomeriggio all’insegna del gaming

NVIDIA annuncia l’RTX Day per il lancio di GeForce RTX 4080, si terrà mercoledì 16 novembre e sarà un pomeriggio dedicato al gaming

Una grande scheda merita sicuramente un grande evento, e NVIDIA questo lo sa bene. Per questo, in occasione del lancio della GeForce RTX 4080 ha organizzato l’RTX Day. Mercoledì 16 novembre, infatti, a partire dalle ore 15, in concomitanza con il lancio di GeForce RTX 4080, ha organizzato con i suoi partner alcuni eventi dedicati. Con un prezzo a partire da 1.479€ iva inclusa, sarà possibile toccare con mano tutte le potenzialità di questa nuova GPU.

Qualche dettaglio in più

NVIDIA è sempre al comando quando si tratta di portare dalla sua parte i gamer e farli sentire veramente parte integrante del brand e dell’esperienza GeForce. Tecnologie come il Ray Tracing e DLSS 3 sono solo alcuni dei motivi che ogni giorno spingono utenza ad abbracciare il mondo Nvidia.

Questa sarà sicuramente un’occasione unica, dove i visitatori potranno portarsi a casa per primi una RTX 4080 e assistere in diretta ad un’attività di assemblaggio presso lo store di AK Informatica Esport Palace (via Giosuè Carducci 4, Bergamo). Lì saranno presenti anche i modellu custom a disposizione per l’acquisto di MSI, Asus, PNY e INNO3D.

Presso il Drako Milan Shop (Viale Abruzzi 48, Milano) invece verrà testata live la GeForce RTX 4080 per scoprirne tutte le potenzialità prima di poterla acquistare. I modelli custom disponibili saranno quelli di MSI, Asus e KFA2.

Il terzo store coinvolto sarà quello del partner Next-Milan Shop (Via Procaccini, angolo via Tartaglia, Milano) con i seguenti modelli custom disponibili all’acquisto: Zotac, Asus, MSI e Gigabyte.

Cosa ne pensate di questa iniziativa di Nvidia dell’RTX Day? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.