Now TV: in arrivo Sky Crime, la casa italiana del Real Crime!

A partire dall’1 novembre, su Now TV avremo accesso ad un nuovo canale completamente dedicato al Real Crime: Crime + Investigation diventa infatti Sky Crime, scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Recentemente, Sky ha rafforzato la sua collaborazione con A+E Networks Italia per portare nuovo contenuto su tutte le sue piattaforme, compresa quella di streaming On Demand Now TV. Ed è per questo motivo che siamo lieti anche noi di tuttotek.it di annunciare che a partire dal prossimo 1 novembre, Crime + Investigation si trasformerà in Sky Crime. Potrete trovare il nuovo canale dedicato esclusivamente al Real Crime in esclusiva sul canale 116 di Sky, al canale 113 di Sky Glass e, per l’appunto, in streaming su Now TV.

Now TV si arricchisce con Sky Crime!

Sky Crime riporterà su schermo i più celebri casi di cronaca nera italiani e internazionali, ma anche le biografie degli assassini seriali più efferati, i casi rimasti irrisolti e quelli inerenti i crimini informatici, nonché il lato oscuro delle celebrità e tanto altro ancora. Diventerà il vero e proprio punto di riferimento per tutti gli appassionati del complesso mondo del true crime, pur mantenendo sempre un approccio giornalistico e psicologico, mai sensazionalistico.

Roberto Pisoni, Director of Entertainment Channels di Sky Italia, ha così annunciato l’arrivo di Sky Crime:

Siamo molto fieri che, grazie alla lunga e felice collaborazione con A+E Networks Italia, il bouquet dei canali a brand Sky si arricchisca ulteriormente. Sky Crime offrirà ai nostri abbonati il meglio dei contenuti true crime, attraverso le grandi acquisizioni internazionali e le produzioni originali, che racconteranno le storie “nere” del nostro paese.

Daniele Giuliani, Director Programming and Acquisition di A+E Networks Italia, ha invece aggiunto:

Il lancio di Sky Crime e il rinnovo della partnership distributiva e commerciale consolidano il legame tra A+E Networks Italia e Sky Italia. Questa collaborazione rafforza una relazione ormai ventennale e, grazie a questo accordo, continueremo a offrire agli abbonati Sky il meglio della produzione factual true crime con una vasta gamma di nuove produzioni originali arricchite da numerosi accessi esclusivi e i migliori contenuti internazionali provenienti dai nostri cataloghi e da quelli dei broadcaster più importanti. Sky Crime racconterà un’Italia inedita, inaspettata ma reale e arricchirà il bouquet dei canali con un brand forte e riconoscibile.

A breve scopriremo insieme a voi, con brevi articoli dedicati, quali saranno i primi titoli in arrivo su Sky Crime, dall’1 novembre disponibile anche su Now TV. Intanto se volete, potete dare un’occhiata a quali sono, secondo noi, i migliori film e serie TV disponibili sulla piattaforma (cliccate sui relativi link). Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news sul mondo del cinema!

