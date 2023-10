 ITEK: presentata la serie SHOWBUI ed i nuovi SKETLIQ ed EVOLIQ V2

ITEK ha presentato nelle ultime ore la nuova serie di case SHOWBUI ed i nuovi ITEK SKETLIQ ed EVOLIQ V2; il top per affidabilità, performance e silenziosità

Iniziamo la stagione “più calda” e movimentata dell’anno per il settore IT! Ecco a voi le grandi new entry che ufficialmente faranno parte di una delle categorie prodotto più importanti del catalogo itek: i case gaming. Nati per soddisfare la continua richiesta degli utenti e il loro costante bisogno di performance, versatilità, spazio e facilità di assemblaggio in un’unica soluzione. Itek ha sviluppato la serie SHOWBUI, due nuovi cabinet dal design semplice ed elegante e features di alto livello.

Dettagli sui nuovi ITEK SHOWBUI, SKETLIQ ed EVOLIQ V2

ITEK presenta la sua ultima innovazione nel settore dei cabinet gaming con la serie SHOWBUI, che offre design elegante e funzionalità avanzate. La struttura dei case SHOWBUI è progettata per ospitare hardware di alta gamma, come schede video di ultima generazione e sistemi di raffreddamento liquido fino a 360mm. La loro estetica moderna è ulteriormente accentuata dalle ventole “Infinity Mirror ARGB” di ultima generazione, che offrono un flusso d’aria ottimale e una luminosità vivace.

Inoltre, ITEK ha annunciato l’ampliamento della sua gamma di dissipatori a liquido ARGB con il lancio del sistema SKETLIQ 240 e la nuova generazione della serie EVOLIQ 240 V2. Entrambi i modelli sono stati migliorati per offrire prestazioni e silenziosità superiori; con caratteristiche come una pompa ultra silenziosa con cuscinetti in ceramica e una piastra base in rame di grandi dimensioni per una dissipazione ottimale del calore.

Sia i liquid cooler SKETLIQ che EVOLIQ offrono una compatibilità universale con CPU Intel e AMD; inoltre presentano una configurazione RGB addressable per un’estetica eccezionale. Il waterblock dell’EVOLIQ è inoltre girevole, consentendo una facile installazione su piattaforme Intel e AMD.

Disponibilità e prezzo

Tutti i prodotti sono già disponibili online e presso i rivenditori autorizzati, con i seguenti prezzi al pubblico:

Case SHOWBUI 45: 115,00 € (nero) e 120,00 € (bianco) IVA inclusa .

. Dissipatore EVOLIQ: 85,00 € (nero) e 99,00 € (bianco) IVA inclusa .

. Dissipatore SKETLIQ: 89,00 € IVA inclusa.

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi prodotti di casa ITEK? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).