Nosferatu: la data d’uscita del nuovo film di Robert Eggers

Rivelata la data d’uscita del nuovo film diretto da Robert Eggers, Nosferatu. Il progetto horror approderà nelle sale il 25 dicembre 2024

Dopo il lancio online delle immagini esclusive; è stata ufficialmente rivelata la data d’uscita del prossimo progetto horror diretto da Robert Eggers, intitolato Nosferatu. Un nome che rimanda al grande classico del cinema muto realizzato nel 1922; sarà difatti pronto ad approdare nelle sale il 25 dicembre 2024.

Per passare un natale all’insegna della paura, infestando le sale e il grande schermo con il Principe della notte più temuto. Scopriamo ulteriori dettagli di seguito.

Nosferatu: tutto quello che sappiamo sul nuovo film di Robert Eggers

Nosferatu di Robert Eggers; si prospetta colmo di grandi aspettative e visioni moderne. Difatti, il giovane cineasta (già conosciuto per aver diretto le grandi pellicole come The Lighthouse e il recente The Northman) è pronto a presentare nelle sale, una terza trasposizione del grande classico del cinema Espressionista tedesco, molto più visionario e personale.

Per legarci a quanto dichiarato da Peter Kujawski sul progetto:

L’audace regia di Robert Eggers è sempre un dono per i fan, e possiamo promettervi che il suo Nosferatu sarà davvero un modo unico per festeggiare il Natale. Nosferatu di Robert Eggers è una storia gotica sull’ossessione: racconta di una giovane donna tormentata e il terrificante vampiro infatuato di lei

R. Eggers sarà coinvolto anche come produttore insieme a Chris Columbus, Eleanor Culumbus, Jeff Robinov e John Graham. Saranno presenti nel cast: Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin, Ralph Ineson, Simon McBurney e Willem Dafoe.

Nell’attesa di vedere la pellicola il prossimo 25 dicembre 2024 (scontrandosi brutalmente con il film prequel Mufasa e Sonic – Il Film 3); continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdere nemmeno una news nel mondo del cinema e delle serie tv!

