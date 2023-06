Netflix: Ryan Murphy dice addio e passa a Disney

Dopo successi ottenuti con le serie Dahmer e The Watcher; Ryan Murphy dice addio alla piattaforma Netflix per tornare in casa Disney

Ryan Murphy, noto regista e produttore, nonché sceneggiatore; è pronto a salutare Netflix per tornare verso le origini di casa Disney. Difatti, nonostante i successi ottenuti dalle serie come Dahmer e The Watcher; l’accordo con la nota piattaforma Netflix durata ben 5 anni, sembra ora giunta alla fine senza possibilità di rinnovo.

Inaugurato nel 2018 con un collaborazione fruttata oltre 300 milioni di dollari; il riaggancio di Murphy con Disney potrebbe portare ad un riavvicinamento ad un’altra importante figura: Dana Walden. Noto volto in qualità di Co-presidente di Disney Entertainment, aveva in passato lavorato a stretto contatto con Murphy per 20th Television.

Netflix: la carriera di Ryan Murphy prima dell’addio per Disney

Durante la sua lunga collaborazione Netflix, la carriera di Ryan Murphy ha brillato di successi e insuccessi in questi ultimi 5 anni. Grazie a vantaggiosi titoli come The Watcher e soprattutto e Dahmer – Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer (divenuta serie antologica e campione d’ascolti); il suo nome ha cavalcato la cresta dell’onda, animando grande plauso da parte della critica. Non mancano deludenti produzioni, come Hollywood; Ratched; The Politician e Halston; definiti poco incisivi per il pubblico e fermati sul nascere. Con Netflix, Ryan Murphy ha dato vita anche a tre film: The Boys in the Band, The Prom (con Meryl Streep e Nicole Kidman) e Mr. Harrigan’s Phone (docu-serie nominata a quattro Emmy The Andy Warhol Diaries).

Al contempo; Murphy ha continuato a portare in produzione alcuni suoi vecchi progetti Fox, come: la serie tv 9-1-1, seguito dallo spin-off 9-1-1: Lone Star; toccando American Horror Story assieme ai vari spin-off nati dalla serie principale(American Horror Stories, American Crime Story e i prossimi American Love Story e American Sports Story).

Al momento non si è a conoscenza di una data precisa dell’atterraggio in casa Disney. Nell’attesa di conoscere l’ ufficializzazione del suo ritorno nella nota piattaforma; continuate a seguirci su tuttoteK per non perdere nemmeno un aggiornamento!

