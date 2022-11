Netflix rinnova Dahmer e The Watcher: nuove stagioni per Ryan Murphy

Le due serie di Ryan Murphy, Dahmer e The Watcher, hanno ottenuto il rinnovo da parte di Netflix

Ryan Murphy è senza dubbio l’uomo del momento in casa Netflix. Dopo lo straordinario successo della serie su Jeffrey Dahmer, il regista si è confermato anche con The Watcher, serie basata sulla storia vera della famiglia Broaddus, perseguitata da un inquietante stalker quando ha acquistato la sua nuova casa. Le due serie, soprattutto Dahmer, hanno avuto un grandissimo successo, collezionando un altissimo numero di visualizzazioni a ottenendo il rinnovo per nuove stagioni. The Watcher tornerà con una seconda stagione, Dahmer addirittura con altre due, ma diverrà una produzione antologica, dal titolo Mostro, incentrata su altri spietati serial killer. Ryan Murphy è pronto a essere nuovamente protagonista.

Cosa aspettarci dalle prossime stagioni delle serie di Murphy su Netflix

Dopo la notizia dei rinnovi, la domanda sorge spontanea: cosa possiamo aspettarci dalle nuove stagioni di Mostro e di The Watcher? Partiamo dalla prima. Dahmer è stata in grado di infrangere ogni tipo di record, diventando la terza serie più vista di sempre alle spalle del fenomeno Squid Game e dell’iconica Stranger Things 4. Col rinnovo, la serie diventa un’antologia incentrata su altro famosissimi serial killer, ma al momento non sappiamo chi. Di certo non tornerà Evan Peters, che ha esaurito il proprio percorso nel ruolo di Jeffrey Dahmer, ma la curiosità è alta per scoprire quali altre macabre figure porterà in scena Ryan Murphy.

Anche The Watcher da miniserie si trasforma, ma non è chiaro se diventerà una serie regolare o un’antologia anch’essa. La storia dei Brannock al termine di The Watcher ha lasciato dei spiragli per una seconda stagione, ma è possibile anche che Murphy chiuda lì la vicenda e ne racconti un’altra, incentrata magari ancora una volta sulla persecuzione di uno stalker.

Poche risposte, insomma, per il momento. Sappiamo soltanto che le due serie di Ryan Murphy sono state rinnovate da Netflix in virtù degli altissimi numeri fatti registrare. Presto arriveranno notizie più approfondite sui due progetti, nell’attesa continuate a leggere il nostro sito per non perdervi nessuna news dal mondo del cinema e delle serie tv.

