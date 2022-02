Hellblade 2: svelato un primo concept art

Il nuovo concept art pubblicato da Ninja Theory offre un primo sguardo a Senua’s Saga Hellblade 2, action adventure sequel del primo Hellblade

Senua’s Saga: Hellblade 2 è una delle uscite first party più grandi di casa Microsoft. Sebbene il gioco si sia mostrato solo con un breve trailer in cinematica, non ci è voluto molto per impressionare i giocatori. Le scene mostrate agli scorsi The Game Awards sono state accolte con favore da parte del pubblico. In special modo dopo la rassicurazione del team sul fatto che si trattava di sequenze non pre renderizzate. Oggi invece, abbiamo un’altra occasione per dare un ulteriore sguardo al titolo tramite un nuovo concept art di Hellblade 2.

Hellblade 2 si mostra in un nuovo spettacolare concept art

Con un recente tweet, Ninja Theory ha condiviso un nuovo concept art dedicato all’immaginario e al mondo di Senua’s Saga: Hellblade 2. Il concept, realizzato dal lead concept artist Marco Teixeira, mostra la nostra Senua osservare dall’alto di una scogliera una spiaggia desolata e sporca. Il paesaggio inoltre mostra quello che sembra un accampamento distrutto e in fiamme lambito nelle vicinanze da una lingua di lava. Certamente non si tratta di un frame tratto dall’effettivo gameplay, tuttavia da certamente l’idea di quello che sarà il tono e l’estetica del gioco.

A ben guardare, ancora più cupi di quelli del primo capitolo. Il gioco, in esclusiva Microsoft è attualmente in sviluppo e verrà rilasciato su PC e sulle piattaforme next gen di Xbox, Xbox Series X e Series S. Per ora non c’è ancora una data ufficiale di rilascio. State con noi dunque per scoprire i prossimi dettagli sul gioco, dal gameplay a nuove immagini del gioco.

