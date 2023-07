Recensione Erazer Beast X40: il laptop con dissipazione a liquido

In questa recensione analizzeremo Erazer Beast X40: il laptop con dissipazione a liquido esterna, RTX 4090 e Intel Core i9-13900HX

E dopo la nostra prima volta su un laptop con una scheda grafica Intel, Erazer non smette di sorprendere. Siete pronti a immergervi in un’esperienza di gaming senza precedenti? Allora preparatevi a scoprire il Medion Erazer Beast X40, un laptop da gaming che ha il potere di stupire e superare ogni aspettativa. Con una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4090, una potenza di calcolo da brivido grazie all’Intel Core i9-13900HX e una generosa quantità di RAM DDR5, il Beast X40 si presenta come una vera e propria bestia del gaming. Ma le sorprese non finiscono qui! Avrete anche la possibilità di installare una dissipazione a liquido esterna per massimizzare le prestazioni e mantenere il sistema fresco durante le sessioni di gioco più intense. Ma il potere ha un prezzo, e il Beast X40 non è da meno. Siamo pronti a guidarvi attraverso ogni aspetto di questo straordinario laptop, incluso l’impatto della dissipazione esterna, per aiutarvi a capire se è il compagno di gioco perfetto per voi. Preparatevi a scoprire l’incarnazione della potenza pura con il nostro approfondito resoconto del Medion Erazer Beast X40.

Specifiche tecniche

Processore: Intel Core i9-13900HX, 24 core, frequenza da 1,6 a 5,4 GHz, sostenuto, Raptor Lake-HX

Scheda grafica: NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU, 16 GB VRAM GDDR6

Memoria: 32 GB, DDR5-4800, modalità dual-channel

Schermo: 17,00 pollici, rapporto di aspetto 16:10, risoluzione 2560 x 1600 pixel, 178 PPI, BOE NE170QDM-NZ1, IPS, G-Sync, frequenza di aggiornamento 240 Hz

Scheda madre: Intel HM770 (Raptor Lake-S PCH)

Memoria di archiviazione: Phison E18-1TB-PHISON-SSD-B47R, 1024 GB, spazio disponibile 1884 GB

Peso: 2,88 kg, Alimentatore: 986 g

Primo impatto | Recensione Erazer Beast X40

L’Erazer Beast X40 sfoggia un design sobrio che si distingue per la sua eleganza, rendendolo adatto anche ad ambienti professionali. La scocca in metallo nero con finiture opache conferisce al laptop un aspetto discreto. La parte inferiore del laptop è rivestita in gomma antiscivolo. La tastiera retroilluminata (RGB) e le due strisce LED completamente configurabili (RGB) sopra le griglie di ventilazione posteriori aggiungono un tocco di colore al laptop.

Per quanto riguarda la connettività, l’Erazer Beast X40 offre una generosa selezione di porte. Troverai tre porte USB-A (2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 3.2 Gen 2) e una porta USB-C (Thunderbolt 4). Il laptop dispone anche di due porte video (HDMI 2.1, DP), due jack audio (per cuffie e microfono), una porta Ethernet Gigabit e uno slot Kensington. Sul retro del laptop sono presenti anche i connettori per l’opzionale soluzione di raffreddamento a liquido e l’entrata per l’alientazione.

All’interno della confezione, oltre al laptop ben imballato troveremo l’alimentatore. Tuttavia, un’opzione interessante offerta da Medion è la possibilità di aggiungere un sistema di raffreddamento a liquido esterno, disponibile come accessorio aggiuntivo al prezzo di circa 199,99€. Questa soluzione offre un’opzione interessante per coloro che desiderino massimizzare le prestazioni di raffreddamento del laptop, garantendo una migliore gestione termica anche durante sessioni di utilizzo intensive.

Parlando delle dimensioni, l’Erazer Beast X40 si presenta con un peso di circa 2,88 kg. L’alimentatore raggiunge i 986 g. In linea generale, non ci si può lamentare del peso viste le componenti installate al suo interno. L’Erazer Beast X40 è largo 38,3 cm, profondo 27,2 cm e spesso soli 3,3 cm. Queste misure lo rendono un laptop maneggevole e facilmente trasportabile, nonostante le sue potenti prestazioni. Il laptop mantiene, in linea generale, sottile e compatto, garantendo un’esperienza di gioco al top senza dover rinunciare alla portabilità.

Input | Recensione Erazer Beast X40

La tastiera del Medion Erazer Beast X40 offre un’esperienza di digitazione premium grazie ai suoi switch meccanici Cherry MX a basso profilo. Questi switch offrono una corsa moderata e un punto di attuazione preciso, garantendo un feedback tattile e acustico soddisfacente. La tastiera è solida e stabile durante l’utilizzo e dispone di due tasti funzione per regolare l’illuminazione RGB a quattro livelli di luminosità. Complessivamente, l’Erazer Beast X40 vanta una tastiera di alta qualità che offre prestazioni eccellenti.

Il touchpad, con delle dimensioni di circa 15,5 x 10 cm, offre una superficie ampia che permette uno scorrimento agevole delle dita. La sua risposta al tocco è precisa. Due LED di stato posizionati negli angoli superiori del touchpad consentono di disabilitare l’intero touchpad o solo la metà destra con un semplice tocco. Questa funzionalità può rivelarsi utile in diverse situazioni.

La tastiera e il touchpad sono integrati in una sezione frontale solida e priva di flessioni, garantendo una piacevole esperienza di utilizzo. La tastiera dispone di retroilluminazione personalizzabile mediante l’app ERAZER Control Center, che consente di creare pattern di illuminazione su misura per ogni tasto.

Display | Recensione Erazer Beast X40

L’Erazer Beast X40 vanta un display da 17 pollici con tecnologia IPS e una risoluzione di 2560 x 1600 pixel. Grazie al rapporto di forma 16:10, offre un’esperienza visiva bilanciata. La luminosità adeguata, i tempi di risposta rapidi e il refresh rate di 240 Hz garantiscono transizioni fluide e immagini nitide durante il gaming.

Il display supporta la tecnologia G-Sync di Nvidia, eliminando il tearing e offrendo un’esperienza di gioco fluida. La riproduzione dei colori è notevole, con valori bassi di Delta E per una precisione cromatica soddisfacente. La copertura dello spazio colore sRGB è completa.

Con dimensioni di 17 pollici e un rapporto di forma 16:10, il display offre un equilibrio ideale tra ampiezza e praticità. La risoluzione WQXGA garantisce una nitidezza visiva notevole. È importante notare che il pannello di controllo del display non offre profili colore standard, ma potremo selezionare diverse impostazioni predefinite per adattare la resa cromatica alle tue preferenze. La precisione dei colori è eccellente, con una varianza di colore Delta E bassa quando si utilizza il profilo sRGB. Avrai quindi un’ampia gamma di possibilità per personalizzare l’aspetto visivo del display. Grazie al multiplexer o switch MUX, il display ottimizza le prestazioni tra la GPU integrata e quella dedicata. Questo si traduce in un frame rate più elevato e una qualità dell’immagine superiore. Il display è compatibile anche con Nvidia Advanced Optimus.

Performance | Recensione Erazer Beast X40

L’ Erazer Beast X40sorprende sotto tutti i punti di vista lato performance. Il cuore pulsante del portatile high-end è un Intel Raptor Lake i9-13900HX (con 16 core di efficienza fino a 3,9 GHz e 8 core fino a 5,4 GHz e 32 thread simultanei). Impostandolo in modalità “Turbo”, abbiamo eseguito alcuni benchmark, come ad esempio Cinebench R23, dove il punteggio finale è stato di 28.130 punti: un risultato da top di gamma. I 32 GB di memoria DDR5-4800 in modalità dual-channel assicurano una gestione ottimale delle applicazioni e dei carichi di lavoro multitasking.

Con la risoluzione nativa dello schermo e dettagli massimi, il laptop ha raggiunto risultati impressionanti grazie alla GPU Nvidia RTX4090 da 175 W. Ecco una tabella attraverso la quale potrete farvi un’idea delle performance:

Questi sono risultati eccezionali per un laptop, indipendentemente dal prezzo. Ovviamente, giocando a titoli più leggeri (come Overwatch 2), possiamo giostrarcela con le varie impostazioni in modo da bloccare gli FPS a 240 e sfruttare appieno l’ottimo pannello da 240Hz fornito da Erazer, riuscendo a dominare anche nel competitivo.

L’Erazer Beast X40 è progettato per funzionare in modo silenzioso anche sotto carico. Anche se il rumore delle ventole è udibile, questo non risulta eccessivamente invadente come in altri laptop da gioco di fascia alta. Inoltre, Medion offre un dissipatore a liquido esterno per migliorare ulteriormente le prestazioni della macchina. Questo dispositivo si collega magneticamente ai due tubi sul retro del laptop e condivide i dati tramite Bluetooth. Anche se riduce l’attività delle ventole, non lo reputiamo necessario. Per quanto riguarda le temperature della GPU, invece, questo riesce ad abbassarle di addirittura 10°. Il dissipatore in sé, però, non ci ha convinti. Bello il fatto che i tubi si ancorino magneticamente sia al dissipatore che al portatile. Ci è capitato, tuttavia, che questi perdessero perché non ben innestati. Inoltre, il prezzo del dispositivo esterno è di ben 199,99€.

Tiriamo le somme

In conclusione, il Medion Erazer Beast X40 si rivela un laptop da gaming eccezionale, capace di superare ogni aspettativa. Le sue prestazioni di alto livello, alimentate dall’Intel Core i9-13900HX e dalla potente GPU Nvidia RTX 4090, lo rendono ideale per i gamer più esigenti. La generosa quantità di memoria DDR5-4800 e la modalità dual-channel garantiscono una gestione ottimale delle applicazioni e dei carichi di lavoro multitasking. Il display da 17 pollici con risoluzione 2560 x 1600 pixel e refresh rate di 240 Hz offre un’esperienza visiva fluida e dettagliata. Tuttavia, è importante notare che il prezzo di 4699€ può risultare elevato per alcuni utenti. Nonostante ciò, se sei un gamer appassionato alla ricerca di prestazioni di alto livello e una qualità visiva straordinaria, l’Erazer Beast X40 è sicuramente un’opzione da prendere in considerazione.