Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, quali sono a nostro parere le migliori armi da potenziare in Resident Evil 4 Remake: un arsenale spaventoso, ma dove è meglio improntare le nostre pesetas?

Dopo aver saggiato e esplorato con mano Dead Space Remake, gli appassionati dell’horror di stampo classico possono finalmente tornare a mettere mano su un altro franchise particolarmente amato, stavolta di Capcom. Resident Evil 4 Remake è ormai disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S e Xbox One e anche noi, nel nostro piccolo, siamo tornati a sterminare infetti con Leon. E qual è il miglior modo per farlo? Ovviamente ottimizzando il nostro armamentario.

Le migliori armi da potenziare in Resident Evil 4 Remake: un breve excursus!

Prima di vedere quali sono le migliori armi da potenziare in Resident Evil 4 Remake, vi ricordiamo che qui su tuttotek.it potete trovare una lunga lista di guide a tema! Detto questo, vediamo quali appartenenti all'armamentario di Leon potenziare per prime perché, indiscutibilmente, le migliori del gioco!

Il coltello – Red9| Resident Evil 4 Remake: le migliori armi da potenziare

Ok, partiamo con quella che effettivamente non è un’arma da fuoco, ma è anche indubitabilmente la dotazione più importante per Leon in tutto Resident Evil 4 Remake. Il coltello sarà vostro fidato compagno per sfuggire alle letali prese degli infetti, nonché di effettuare parry agli attacchi normali (a cui potrete poi rispondere con un sonoro calcio). L’unica pecca è che, a differenza dell’originale, il coltello nel Remake ha una durabilità ed è quindi soggetto a rottura. Potrete ripararlo presso i Mercanti, ma c’è anche un modo di ottenerne uno indistruttibile. Se sparerete a tutte le figure dei Castellani Meccanici nel giro del vostro primo playthrough, potrete sbloccare il Coltello Infrangibile, un’upgrade esclusivo che permette all’arma di non perdere mai durabilità.

Sebbene la pistola in dotazione di Leon sin dall’inizio in Resident Evil 4 Remake sia buona, non ricade sicuramente fra le migliori armi del gioco. A volte, serve un qualcosa in grado di distruggere i nemici come se fossero investiti da un camion ad alta velocità. E per far ciò, potrete affidarvi alla Red9, una pistola che ha dalla sua un’incredibile potere d’arresto e che, se potenziata adeguatamente, acquista una potenza veramente devastante. Dovrete necessariamente potenziarla per ottenere il calcio che i fan del gioco conoscono assai bene, ma ne varrà decisamente la pena!

Carabina CQBR – Lancia Dardi| Resident Evil 4 Remake: le migliori armi da potenziare

Per avere un’idea di come funziona la Carabina CQBR, vi basti pensare ad un regolare fucile da precisione reso completamente automatico. Potrete sparare benissimo dalla distanza, anche se il rinculo è abbastanza difficile da controllare, quindi utilizzatela come ultima spiaggia. Bisogna anche ammettere che difficilmente troverete nemici in grado di resistere a una scarica di colpi di questa carabina. La Carabina CQBR è in grado di finire completamente tutte le munizioni per fucile in vostro possesso in pochi secondi, ma in termini di puro danno è sicuramente fra le migliori opzioni in Resident Evil 4 Remake. Perfetta nel caso in cui vi troviate accerchiati o in un angolo e dovete semplicemente… fare fuoco!

Il Lancia Dardi è una gradita aggiunta a Resident Evil 4 Remake ed è facilmente rientrata nella nostra lista delle migliori armi perché… potete recuperarne le munizioni. Inoltre, è ottima nel caso in cui vogliate giocarvi il tutto in stealth, in quanto vi permette di colpire gli infetti senza farvi scoprire e senza attirarne altri. Dovrete essere precisi e diretti perché, ovviamente, il Lancia Dardi non è decisamente l’arma più potente del gioco in termini di mero danno. Se assestate bene i vostri colpi, però, vedrete come e quanto quest’arma sia effettivamente utile. E ricordatevi di raccogliere i dardi!

Lanciarazzi – LE 5| Resident Evil 4 Remake: le migliori armi da potenziare

Che cosa dire di preciso sul Lanciarazzi che non si possa già intuire? Per quelli meno avvezzi alla serie di Resident Evil, vi basti sapere che il Lanciarazzi è un “boss killer” ed è dunque in grado, concettualmente, di permettervi di buttar giù qualsiasi boss con un solo colpo (o di andare direttamente alla seconda fase). I puristi potrebbero storcere il naso in merito, ma considerando quante monete servono per acquistarlo è molto probabile che in un primo playthrough ve lo perditae per strada. Se decidete di acquistarne molti dal mercante, vi consigliamo di ottenere il charm per il Lanciarazzi di Leon, che ne riduce il costo di un bel 20%. Infine, in NG+ potrete acquistare il Lanciarazzi infinito per due milioni di pesetas. Scontate del 20%.

Infine, fra le armi migliori di Resident Evil 4 Remake abbiamo deciso di inserire anche il LE 5. Fa parte delle armi segrete ed è una speciale TMP che può penetrare gli scudi e i nemici. Se acquisterete il suo potenziamento esclusivo, potrete oltrepassare fino a cinque nemici esattamente come qualsiasi fucile di dimensioni maggiori.

Buon divertimento!

E dunque queste erano le migliori armi, a nostro parere, da potenziare in Resident Evil 4 Remake.