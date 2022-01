Among Us: svelata la roadmap 2022

I ragazzi di Innersloth hanno condiviso i dettagli della roadmap 2022 per il loro fortunatissimo Among Us, dettagliando i vari aggiornamenti previsti

Il 2022 sarà un anno decisamente interessante per Among Us, il popolare gioco sviluppato da Innersloth, che proprio nel corso dei prossimi 12 mesi sarà al centro di alcuni aggiornamenti. Attraverso un post sul dev blog presente sulla pagina Steam della produzione, difatti, gli sviluppatori hanno dettagliato la roadmap degli update previsti per il titolo, che si concentreranno nell’implementare le richieste avanzati dalla community del titolo in fatto di quality of life e lista amici.

Among Us ci svela la roadmap degli aggiornamenti previsti nel 2022

Il dev blog ha anticipato i piani futuri del team, indicando come le migliorie all’esperienza utente saranno mirate prevalentemente a rendere più fruibile l’UX, così da rendere ancora meno confusionari e più semplici da comprendere gli aspetti relativi al flusso di gioco.

Oltre a ciò, i ragazzi di Innersloth hanno condiviso altri piccoli dettagli relativi al gioco, come la realizzazione di una serie di action figure dei vari personaggi, realizzata da Nendoroid (già disponibili per il preorder), skin gratuite, una manga one-shot previsto in uscita per il prossimo Aprile, oltre a nuovo merchandising che è possibile acquistare sin da adesso.

La roadmap 2022 di Among Us ha anche svelato che il titolo è stato il gioco più scaricato su PlayStation 4 e PlayStation 5 durante il mese di Dicembre che ci siamo appena lasciati alle spalle. Il team ha inoltre confermato che molto presto saranno diffusi dettagli in merito anche ad Among Us VR, la versione per realtà virtuale annunciata durante i TGA 2021.

Di sicuro sembra esserci ancora molta carne al gioco per il titolo, che ancora oggi risulta essere uno dei più giocati online, e noi di tuttoteK non mancheremo certo di tenervi aggiornati in merito a tutti i futuri update che verranno condivisi, pertanto non possiamo fare altro che invitarvi a rimanere in nostra compagnia.

