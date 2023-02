Mixed By Erry: il trailer della commedia di Sydney Sibilia

Ambientato nella Napoli degli anni ’80, Mixed by Erry si presenta nel primo trailer che racconta di un’incredibile storia vera, fatta di passione, ambizione e talento

Mixed By Erry, ultimo film di Sydney Sibilia, è pronto a mostrarsi nel primo trailer. Solo qualche giorno fa è stata confermata la data d’uscita della pellicola, indicata nel 2 marzo in un poster promozionale sul quale campeggiano i tre giovani protagonisti: Luigi D’Oriano, Giuseppe Arena ed Emanuele Palumbo.

Definita come la “vera storia del Re dei Pirati”, Mixed By Erry racconta un’incredibile parabola ambientata nella Napoli degli anni ’80, in grado di trasformare la passione di Enrico Frattasio in un vero e proprio impero “commerciale”.

La sinossi e il trailer di Mixed by Erry

Una storia di passione e sogni che da un basso di Napoli diventa un’incredibile avventura internazionale. Nel magico capoluogo campano degli anni ’80, dove Maradona è una divinità, Enrico “Erry” Frattasio trasforma i mixtape che fa per i suoi amici in un impero, grazie all’aiuto dei suoi fratelli Peppe e Angelo. Una clamorosa impresa che cambierà le loro esistenze, reinventerà il concetto di pirateria in Italia e porterà la musica nelle vite di tutti.

A dar vita a questa storia rocambolesca, un cast formato – oltre che dai tre giovani protagonisti – da Francesco Di Leva, Cristiana Dell’Anna, Adriano Pantaleo, Greta Esposito e Fabrizio Gifuni – che presto vedremo anche nella nuova stagione de L’amica geniale. Dietro la cinepresa troviamo invece Sydney Sibilia, ormai un caposaldo della commedia moderna italiana. Il regista della trilogia Smetto quando voglio e de L’incredibile storia dell’isola delle Rose e fondatore, insieme a Matteo Rovere, con la produzione Groenlandia e Rai Cinema, narra così una vicenda incredibile, alla quale il regista è anche personalmente legato.

Mixed by Erry si presenta come una storia entusiasmante, piena di musica e ambizione, incredibilmente ispirata a eventi realmente accaduti vissuti dal regista in prima persona da ragazzo. Il film sarà nelle sale a partire dal 2 marzo, distribuito da 01 Distribution.

