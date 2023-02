Betclic Apogee: torna il grande rugby a Roma con l’Ylenia On Tour

Siete pronto a vivere il grande Rugby come non mai? A Roma torna in tutto il suo splendore grazie a Betclic Apogee con l’Ylenia On Tour

Torna il grande rugby a Roma, con la prima giornata del Sei Nazioni che vedrà subito Italia e Francia pronte a contendersi il Trofeo Garibaldi. Una festa alla quale non poteva mancare l’Ylenia On Tour, il viaggio di Ylenia Frezza (la streamer di FIFA più seguita su Twitch, con oltre 50k follower) che, insieme al team eSports Betclic Apogee, punta a raccontare alle nuove generazioni l’unicità dell’atmosfera da stadio.

Dopo Milan-Roma e Hellas Verona-Lecce, grazie a Betclic Apogee la terza tappa dell’Ylenia on tour porta Ylenia letteralmente… in meta! Un esordio nell’esordio per la popolare streamer che, in questo suo viaggio dagli eSports allo sport giocato, non solo varcherà per la prima volta in vita sua i cancelli dello stadio Olimpico di Roma, ma si troverà ad assistere anche al suo primo incontro di rugby. E che incontro! L’Italia ospita infatti la Francia, dominatrice dell’ultimo Sei Nazioni, vinto da imbattuta. Una sfida sulla carta proibitiva, che ha visto uscire vincitori gli Azzurri solo in 2 precedenti su 16: nel 2011 (per 22-21) e nel 2013 (per 23-18).

Con un dettaglio in comune non trascurabile: entrambi i match si disputarono a Roma, sotto la spinta e l’entusiasmo di uno stadio Olimpico che anche domenica sarà elemento in più per tentare l’impresa. A trascinare l’Italia, tra i tanti tifosi, ci sarà come detto anche Ylenia, che prosegue il suo percorso alla scoperta di quell’esperienza unica che si prova nel vivere lo sport dal vivo, nei suoi templi. Un’atmosfera emozionante, che nel rugby si arricchisce anche di condivisione e convivialità, grazie alla presenza del villaggio nel pre-gara e al festoso Terzo Tempo a fine partita, dove i tifosi di entrambe le squadre si riuniscono in amicizia per brindare e divertirsi insieme. Un racconto che mischia emozioni e prime volte e che gli appassionati del gaming potranno assaporare attraverso gli occhi lucidi di Ylenia. Con l’immancabile joypad in mano, fidato compagno di viaggio da cui tutto è partito.

