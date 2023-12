Creature Commandos: la serie avvierà il nuovo DC Universe nel 2024

La serie Creature Commandos sarà il primo capitolo del nuovo DC Universe nel 2024. A confermarlo è il capo degli studi DC, nonché regista, sceneggiatore, produttore cinematografico, James Gunn. La serie animata Creature Commandos è incentrata su “un gruppo di superumani militari composto da un leader umano, un licantropo, un vampiro, il mostro di Frankenstein e una gorgone“. Il periodo storico in cui si svolgono le vicende è quello della Seconda Guerra Mondiale, con intrecci con altre avventure dei fumetti della DC Comics, tra cui ad esempio Superman: Legacy.

Le dichiarazioni di James Gunn rappresentano delle conferme:

Sì, Creature Commandos è pronto per uscire nel 2024. Non ci sono mai stati ritardi, per fortuna. Ogni informazione contraria è un errore. L’animazione non fa parte del contratto SAG, ma non importa comunque poiché le registrazioni di tutti erano pronte da molto tempo, e l’animazione è andata avanti a pieno ritmo.

Creature Commandos si basa sulla grande squadra della DC. Quello che stiamo facendo con il nuovo universo DC in partenza nel 2024 è legare direttamente l’animazione alla live action. Televisione, film e videogiochi si intrecciano tutti nello stesso universo. Sceglieremo attori che saranno in grado di interpretare i personaggi in entrambi i modi, e alcuni li abbiamo già scelti. Ho scritto tutti e sette gli episodi dello show, ed è in produzione. Quindi è la prima cosa che uscirà del nuovo universo DC nel 2024, e la adoro.