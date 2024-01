Cars: novità in arrivo per il franchise

Jay Ward, direttore creativo di Cars, ha annunciato che sono in arrivo importanti novità. Il franchise prodotto da Pixar Animation Studios scalda i motori e lavora ad alcuni progetti

Il franchise Cars si prepara a tornare con nuovi ed entusiasmanti progetti, al momento in fase di lavorazione. A parlare di un ritorno di Cars è Jay Ward, direttore creativo del franchise all’interno dei Pixar Animation Studios, casa di produzione cinematografica statunitense specializzata in animazione digitale. I riflettori su un possibile sequel dei film d’animazione si erano accesi già dal 2017, dopo l’uscita del terzo capitolo. Attesi anche alcuni progetti spin-off. Complice il grande successo ottenuto al cinema, erano sorte ipotesi su un ritorno futuro in seguito alle dichiarazioni del produttore Kevin Reher, che accennava alla possibilità di continuare ad investire in questa storia. Cars racconta le avventure di vetture che diventano personaggi e prendono vita. Il successo del franchise è una diretta conseguenza dell’amore del pubblico, che ne apprezza la storia e i protagonisti.

Cars: il direttore creativo annuncia l’arrivo di novità

Il protagonista di Cars 4 potrebbe essere ancora Saetta McQueen, in qualità di guru. Potremmo vederlo guidare e gareggiare contro Cruz Ramirez, interpretata da Cristela Alonzo.

Ci sono altre cose di Cars in preparazione, non posso ancora dire molto di più. Cars ha una lunga vita che continuerà. Sto lavorando ad alcuni progetti molto divertenti che vedrete tra un paio d’anni. Ci vuole un po’ di tempo per realizzarli. È diventato molto più grande di quanto ci aspettassimo. È bellissimo e ogni giorno un bambino nuovo lo vede per la prima volta, cosa che non ci aspettavamo. La cosa interessante è che Cars è uscito nel 2006 e in quel periodo i DVD erano piuttosto popolari. Era popolare nelle sale quando è uscito, ma è diventato ancora più gettonato. Per tutta la fine dell’anno e durante l’anno successo sempre più persone l’hanno visto.

Queste le parole del direttore creativo di Cars, Jay Ward, a proposito delle novità in lavorazione e del successo riscosso dal franchise.

