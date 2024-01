Joker 2: nuove immagini con Joaquin Phoenix e Lady Gaga

Il regista del film, in occasione delle festività natalizie, ha pubblicato online le nuove immagini di Joker 2, il film della DC con protagonista il principe del crimine Joker, la nemesi di Batman

Il film di Joker del 2019, con protagonista Joaquin Phoenix (ecco la filmografia completa) e con la regia di Todd Philips, che ha annunciato la fine delle riprese, è stato una grande scoperta per il mondo del cinema e il punto di svolta della DC. Joker, infatti, è il primo film basato sul personaggio di un fumetto a ricevere l’Oscar per il miglior attore protagonista. Quella di Todd Philips è stata infatti una grande sorpresa, che sicuramente ha lasciato il segno nel campo dei cinecomic, dimostrando che anche loro possono essere riconosciuti come grandi opere d’arte, superando perfino la nomination di Logan per la miglior sceneggiatura non originale. Durante il giorno di Natale, il regista ha colto l’occasione per mostrarci due nuove immagini di Joker 2: Folie à Deux, dove possiamo vedere Arthur Fleck con il trucco di Joker (Joaquin Phoenix) affiancare Harleen Quinzel (Lady Gaga) e Arthur dietro una porta di una cella del manicomio di Arkham.

Chicche dal mondo di Batman nelle nuove immagini di Joker 2

Joker Folie à Deux sarà un musical, il film parlerà della storia d’amore travagliata tra Joker e Harley Quinn. Secondo i dettagli rilasciati dal regista, gran parte del film sarà ambientata nel manicomio di Arkham. Nel film compariranno anche Zazie Beetz, Brendon Gleeson, Catherine Keener e Jacob Lofland. Ora c’è da domandarsi una cosa: Joker 2 farà parte del DCU? A rispondere è James Gunn, che ci spiega che gli eventi di Joker si verificano in un canone DC che è al di fuori di tutti quei prodotti DC che riguardano film e serie tv che sono produzioni Max.

Joker Folie à Deux viene classificato come una produzione DC Elseworlds, cioè distaccato dal canone dell’universo DC di James Gunn. Per quanto riguarda il suo coinvolgimento, lui ha solo dato note sulle riprese finite. Ha inoltre specificato che questo Joker è uno dei pochi prossimi film DC guidati da Warner Bros Pictures, quindi non sarà sotto il controllo di Gunn. Ciò che ci aspetterà nel film non è ben dato saperlo, ma considerando che la storia principale è basata sulla relazione tra Joker e Harley Quinn e l’ambientazione sarà l’Arkham Asylum, fa ben sperare per i fan del personaggio dei fumetti e che ci sarà molto probabilmente qualche richiamo.

