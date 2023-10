Michael Caine annuncia ufficialmente il ritiro dalla recitazione

Il celebre attore Michael Caine, considerato a buon diritto un’icona britannica, ha annunciato ufficialmente il ritiro dalla recitazione e dal cinema

Il cinema britannico e mondiale perde un’icona, che d’ora in poi si dedicherà alla sua passione: la scrittura. Le indiscrezioni di settembre sono state così confermate: l’attore britannico e due volte premio Oscar Michael Caine ha annunciato che andrà in pensione dopo l’uscita del suo ultimo film. In un’intervista, ha dichiarato ufficialmente e definitivamente che si ritirerà dalla recitazione, dopo aver interpretato più di 160 film in una carriera lunga otto decenni. Considerato a buon diritto un’icona britannica, l’attore ha inoltre dichiarato di aver già raggiunto l’apice nella sua carriera, della quale può considerarsi decisamente soddisfatto.

Nel suo ultimo film Michael Caine recita in The Great Escaper al fianco di Glenda Jackson, morta a giugno poco dopo aver completato la sua parte nel film. Il film è basato sulla storia vera di un veterano della Seconda Guerra Mondiale che fugge da una casa di cura per partecipare alle celebrazioni dell’anniversario del D-Day in Francia.

Le uniche parti che posso ottenere ora sono di uomini di 90 anni. O forse 85. Così ho pensato: tanto vale che me ne vada con tutto questo.

Il ritiro dalle scene di Michael Caine

Michael Caine ha vinto l’Oscar per il film del 1986 Hannah e le sue sorelle e per Le regole della casa del sidro nel 1999, entrambi come miglior attore non protagonista. Proprio poco tempo fa Caine sosteneva che fosse importante inserire nei film personaggi più anziani. È in parte il motivo per cui ha continuato a recitare così a lungo.

Ho 90 anni e ricordo che quando ero giovane parlavo con vecchi di 90 anni e non erano come me. Erano vecchietti minuscoli con le spalle curve… E ho pensato: “Io non sarò così e in effetti la situazione è cambiata”.

Ma dopo l’addio al mondo del cinema, Caine si dedicherà ad un altro suo grande amore: la scrittura. Dopo aver scritto varie autobiografie, a novembre uscirà il suo thriller d’esordio, Deadly Game.

Scriverò un altro libro prima o poi, perché mi è piaciuto molto scrivere”, ha detto. “Il problema del cinema è che devi alzarti alle 6:30 del mattino, imparare le battute in quella maledetta macchina, e poi arrivare e lavorare fino alle 10 di sera. Con la scrittura non devi alzarti dal letto: ti bastano carta e penna e puoi iniziare!.

