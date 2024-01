Mercy: il nuovo film sci-fi di Prime Video con Chris Pratt

Il famoso attore che ha interpretato Star-Lord nella trilogia di Guardiani della Galassia, Chris Pratt, torna in un nuovo film sci-fi di Amazon Prime Video e prende il titolo di Mercy

Era dai tempi di La guerra di domani, uno dei migliori film su Prime Video, che non si vedeva un film di Prime Video con Chris Pratt come protagonista. Il nuovo film si chiama Mercy ed è di genere sci-fi (tanto per cambiare) e il regista del film è Timur Bekmambetov (trovi la sua filmografia qui). Amazon MGM ha acquistato i diritti di distribuzione del film e rivedrà per l’appunto il ritorno della star Marvel in una collaborazione con Prime Video. Non è la prima volta che Pratt collabora con Bekmambetov, infatti la loro prima collaborazione risale a Wanted, il blockbuster tratto dal fumetto di Mark Millar.

Il ritorno di Chris Pratt in un film di Prime Video

Il nuovo film Mercy è ambientato nel futuro, dove i crimini sono aumentati. Il protagonista interpretato da Chris Pratt è un detective che è stato accusato di un crimine violento e deve dimostrare la propria innocenza per sopravvivere. Questo è il primo film di una serie di film che Amazon ha voluto distribuire al cinema. La stessa responsabile di Amazon MGM Studios, Jennifer Salke, ha molta fiducia nel progetto. Dal successo di The Terminal List e La guerra di domani con Chris Pratt, gli studi cinematografici di Amazon hanno iniziato a puntare tutto sull’attore, rendendolo il loro cavallo di battaglia.

Secondo la responsabile, infatti, non c’è una star migliore su cui punterebbero. Inoltre, sin dal primo momento il film è stato pensato per il cinema, che indica che è un progetto davvero grosso. Lo sceneggiatore del film sarà Marco van Belle e il regista sarà Timur Bekmambetov. Non sappiamo ancora quando uscirà il film, ma quello che è sicuro è che non sarà l’unico film di Amazon che manderanno al cinema, indicando che ora l’azienda vuole fare le cose ancora più in grande con progetti più grossi e corposi.

Cosa ne pensate? L’idea vi incuriosisce? Diteci cosa ne pensate con un commento e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro.

