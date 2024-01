Godzilla Minus One: il sequel si farà? Yamazaki ha già un’idea

Dopo il grandissimo successo del film che ha addirittura ricevuto una candidatura agli Oscar, i fan si chiedono se ci sarà mai un sequel di Godzilla Minus One e il regista del film parla dell’eventualità e di avere già un’idea

Il nuovo film di Godzilla sta facendo la storia della saga cinematografica dedicata al Re dei Mostri. Ora, dopo la candidatura agli Oscar del film, ci si chiede se si farà un sequel di Godzilla Minus One. Alla domanda dei fan risponde direttamente il regista del film, Takashi Yamazaki (qui la filmografia completa), che già in passato sperava di continuare con il franchise. Ora è tornato a parlare del film in un’intervista con HJWeb, e purtroppo, almeno per il momento, non c’è nessun sequel pronto in cantiere, ma il regista è ottimista e ha già qualche idea per la storia del prossimo film.

L’idea di Yamazaki sul sequel di Godzilla Minus One

Yamazaki ha parlato della sua idea, sperando che venga richiamato per dirigere il prossimo film. La sua idea si basa sull’introdurre un altro mostro da affrontare.

No, al momento non abbiamo una trama per Godzilla Minus One 2. Ma sarei un po’ triste se scegliessero qualcun altro per il prossimo capitolo. Se potessi dirigere un altro film, mi piacerebbe fare un sequel di questo. Dato che ci sono due film autoconclusivi di Godzilla uno dopo l’altro, penso che il prossimo dovrebbe avere un altro mostro come nemico.

Al momento tutto ciò che possiamo fare è aspettare per scoprire quali saranno i prossimi piani della Toho per il nostro lucertolone preferito. Sicuramente il successo del film è un grande incentivo per la casa di produzione per girare un altro film di Godzilla, magari proprio il sequel di Godzilla Minus One. Staremo a vedere. Il film è arrivato in Italia a dicembre e festeggia il 70° anniversario del debutto del personaggio al cinema. La storia narra di un uomo kamikaze che è sopravvissuto alla seconda guerra mondiale, ma deve combattere contro una nuova minaccia che ha iniziato a scatenare il caos in Giappone: Godzilla. Il film è stato candidato agli Oscar 2024 per i migliori effetti speciali e sfiderà contendenti di alto livello come Guardiani della Galassia Vol 3.

