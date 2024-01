Interessanti novità riguardano la stagione 2 di Mercoledì, a svelarle proprio la protagonista, Jenna Ortega. Ecco le sue parole

Finalmente la produzione della seconda stagione di Mercoledì è ripresa, dopo lo stop forzato, dovuto allo sciopero di attori e sceneggiatori dei mesi precedenti. Con la sua ripartenza sono tornate a circolare anche news ed indiscrezioni su ciò che ci aspetta nelle nuove puntate. In occasione degli Emmy Awards, è stata la stessa protagonista, Jenna Ortega ad informare su importanti novità che riguardano il suo personaggio. Ecco cosa ha rivelato.

Una serie più horror | Mercoledì: Jenna Ortega svela nuovi dettagli sulla stagione 2

Sul red carpet della 75esima edizione degli Emmy Awards, Jenna Ortega, candidata proprio per Mercoledì a miglior attrice protagonista in una serie comedy (premio poi vinto da Quinta Brunson per Abbott Elementary), ha svelato nuovi dettagli sulla nuova stagione. Per prima cosa ha sottolineato, come già aveva annunciato in passato, che la nuova stagione si spingerà sempre più verso tinte horror, lasciando più a margine la questione romanticismo. La giovane attrice ha poi ribadito:

Ci stiamo decisamente orientando verso toni più horror. È davvero emozionante perché, durante tutto lo show, anche se Mercoledì ha bisogno di un ampio arco narrativo, lei non cambia mai veramente e questo è l’aspetto meraviglioso del personaggio. Ci sono battute davvero buone e penso che tutto sia più grande. È molto più ricco di azione. Ogni episodio probabilmente sembrerà un po’ più simile a un film.

Spazio a zio Fester

Chissà se anche questa seconda stagione riuscirà a raggiungere il successo ottenuto dalla prima stagione. Dovremo attendere ancora un po’ per scoprirlo, visto che le riprese inizieranno solo in primavera, spostandosi dalla Romania, location dei primi episodi, all’Irlanda. Ricordiamo inoltre che, oltre a questa amatissima serie, è in cantiere anche lo sviluppo di uno spin-off, dedicato al personaggio di zio Fester (Fred Armisen). Siete curiosi di scoprire di che si tratta?

