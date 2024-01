Il Regno del Pianeta delle Scimmie: l’uscita è stata anticipata!

Nei primi mesi del 2024 il calendario cambia un po’: anche l’uscita de Il Regno del Pianeta delle Scimmie è stata anticipata, per la gioia dei fan della saga con protagonisti le scimmie geneticamente modificate, ecco quando uscirà ufficialmente!

Il calendario delle uscite continua a cambiare, facendo slittare alcuni film e lasciando il posto ad altri. Questa cosa è già successa con Godzilla X Kong: Il Nuovo Impero, che a sua volta è stato anticipato, qui puoi trovare la nuova data d’uscita. Stavolta anche l’uscita de Il Regno del Pianeta delle Scimmie è stata anticipata, di ben due settimane dalla data d’uscita precedentemente annunciata. Diamo un’occhiata alla nuova data fissata per il nuovo film della saga cinematografica con Andy Serkis (clicca qui per la filmografia completa) nei panni di Cesare, che ricordiamo, purtroppo, è morto nel finale del terzo film.

Nuova data d’uscita de Il Regno del Pianeta delle Scimmie

Inizialmente il film doveva uscire il 24 maggio, nel ricco weekend festivo del Memorial Day, durante il quale vedremo grossi colossi del cinema come Furiosa: Mad Max Saga e Garfield. Adesso il film uscirà il 10 maggio, per la gioia degli appassionati della saga di Matt Reeves. La nuova data d’uscita cade proprio dopo l’uscita del film di azione The Fall Guy ed esce in contemporanea con l’uscita di My Ex Friends Wedding e Horrorscope. Il film sarà distribuito perfino nelle sale IMAX proprio durante le prime due settimane, lasciando poi il posto al nuovo film di George Miller, ovvero Furiosa, il nuovo film della saga di Mad Max con protagonista Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth nei panni del villain.

Il nuovo film, Il Regno del Pianeta delle Scimmie, rappresenta un nuovo inizio per la saga, con la morte di Cesare vista nel finale del terzo film. Ora la storia continuerà con il figlio, sarà all’altezza della grande impresa che ha intrapreso il padre? Fateci sapere con un commento cosa ne pensate e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro.

