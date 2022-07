“Matrimonio a tutti i costi” in arrivo con Michelle Carpente

Dal 30 luglio è in arrivo il nuovo format Matrimonio a tutti costi. Sotto la conduzione di Michelle Carpente, quattro coppie dovranno districarsi tra il matrimonio perfetto e un budget risicato

Lo scorso anno, con Matrimonio a sorpresa Italia, Michelle Carpente aveva accettato l’ardua sfida di organizzare un matrimonio ideale con l’aiuto degli amici degli sposi. Con il nuovo format dal titolo Matrimonio a tutti i costi, delle coppie estremamente motivate a sposarsi dovranno fare letteralmente i conti con un budget a disposizione di soli 5 mila euro. Il nuovo show, ideato con Gianluca Potenziani, scritto con Luigi D’Anna e prodotto dalla Carpente con SmartWed, vedrà la luce su Real Time dal 30 luglio alle 15.50, con quattro puntate tutte da vivere. Clicca qui per vedere il promo di Matrimonio a tutti i costi.



Matrimonio a tutti i costi: Michelle Carpente spiega come sposarsi con un budget ridotto

Con il nuovo format di Real Time, la Carpente cercherà di aiutare i futuri sposi consigliando loro come risparmiare in base alle priorità. La conduttrice ha commentato a tal proposito:

Veniamo da due anni difficilissimi per il settore del wedding e anche per i futuri sposi. Ognuno ha il proprio must have. Io, per esempio, non rinuncerei mai alla musica. Compito del wedding planner è aiutare le coppie a esaudire i loro desideri, in questo caso sfruttando ciò che magari già hanno. Io, poi, punto molto sulla sostenibilità. Per il catering, ad esempio, siamo stati attenti agli sprechi, che trovo un vero schiaffo morale, oltre che economico. E poi restare otto ore a tavola non va proprio più.

La Carpente ha proseguito parlando delle difficoltà di budget post pandemia:

Ad esempio, il budget che avevano messo da parte per il matrimonio prima della pandemia, oggi preferiscono utilizzarlo per fare un viaggio o per la caparra di una casa, o per trasformare il classico matrimonio tradizionale a cui avevano pensato all’inizio in una vera e propria festa per condividere un momento speciale e intimo con le persone care, prediligendo la socialità alla tradizione. In effetti, la spesa media di un matrimonio in Italia non è affatto ‘luxury’, ma si tende a raccontare o a far vedere solo matrimoni con costi che vanno ben oltre la media, lasciando a chi guarda (spesso futuri sposi) una sensazione di frustrazione.

Matrimonio a tutti i costi, un format vincente

Matrimonio a tutti costi è un nuovo format concentrato in quattro puntate trasmesse ogni sabato, dove una coppia diversa in ogni puntata dovrà trovare la giusta quadra tra un bel matrimonio e un budget di soli 5.000€. Con questa cifra, la Carpente indirizzerà la coppia a risparmiare in base alle loro esigenze: abito, catering, location, fiori, fedi, musica ed intrattenimento. L’unica voce esclusa da questo progetto è il viaggio di nozze, una cosa sulla quale è molto difficile voler risparmiare in quanto suggella l’inizio della vita insieme. ecco il messaggio del format:

Ci si può sposare sempre e comunque senza esser costretti a spendere cifre da capogiro. In che modo? Sicuramente grazie al concetto di sostenibilità fiori ed abiti potranno essere riutilizzati, ma non solo… È più facile organizzare matrimoni quando si ha a disposizione un budget ampio, meno facile è trovare delle soluzioni low cost, basta avere un po’ di fantasia e creatività e sapersi fidare dei consigli dei professionisti del settore, in grado di regalare ai futuri sposi un matrimonio originale, elegante e sostenibile partendo proprio dal matrimonio tradizionale.

La presentatrice a tal proposito, ha commentato il suo ruolo di professionista in ambito wedding:

Come professionista del settore mi metto a disposizione delle coppie che invece scelgono un altro percorso, dando loro dei consigli su come poter risparmiare sulle voci di spesa più importanti in un matrimonio, senza dover esser costretti a rinunciare o peggio a chiedere prestiti. Proprio per questa ragione la società che ha prodotto il format è SmartWed Srl, una mia nuova sfida! La creazione di una piattaforma digitale, accessibile a tutti, che cambierà il modo di organizzare il matrimonio. Sul mercato, infatti, non esiste ancora un servizio in grado di dare alle coppie la sicurezza di un budget garantito con un servizio puntuale e di qualità anche per budget meno elevati. È stata una bella avventura, anche perché tra produzione e matrimoni il lavoro da fare è stato concentrato in sole cinque settimane.

