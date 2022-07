Neil Marshall presidente di giuria al Trieste Science+Fiction Festival 2022

IIl Trieste Science+Fiction Festival 2022 ha annunciato il regista Neil Marshall come presidente di giuria, insieme alla prima line-up dei film in concorso

Il più importante festival italiano dedicato alla fantascienza si prepara per la 22° edizione, in programma dal 1 al 6 novembre nel capoluogo giuliano presso il Politeama Rossetti e il Teatro Miela. Sarà presente alla manifestazione triestina Neil Marshall, acclamato regista di film come Dog Soldiers, The Descent e della serie tv Il Trono di Spade, che parteciperà al festival in veste di presidente di giuria del Premio Asteroide e presenterà in anteprima a Trieste il suo ultimo film The Lair, un horror dalle tinte sci-fi. Scopriamo insieme tutte le novità del Trieste Science+Fiction Festival 2022!

I film in gara al Trieste Science+Fiction Festival 2022

Trieste Science+Fiction annuncia anche i primi film dell’edizione 2022, una selezione in anteprima nazionale dedicata a tutte le declinazioni del genere fantastico, che spazia dal disaster movie alla distopia, passando per la commedia e l’horror, anticipando un vastissimo programma composto da film selezionati in tutto il mondo per i tre concorsi principali: il Premio Asteroide e i due concorsi Méliès d’argent della MIFF, la federazione europea Méliès dei festival di cinema fantastico (Méliès International Festivals Federation). Al seguente link è possibile acquistare gli accrediti per l’edizione 2022 del Festival: https://www.sciencefictionfestival.org/accrediti-2022/ . Ecco i film annunciati:

THE WITCH: PART 2 –THE OTHER ONE di Hoon-jung Park (Corea del sud, 2022)

di Hoon-jung Park (Corea del sud, 2022) THE VISITOR FROM THE FUTURE di François Descraques (Francia, 2022)

di François Descraques (Francia, 2022) SOMETHING IN THE DIRT di Justin Benson, Aaron Moorhead (USA, 2022)

di Justin Benson, Aaron Moorhead (USA, 2022) NIGHT SKY di Jacob Gentry (USA, 2022)

di Jacob Gentry (USA, 2022) RUBIKON di Magdalena Lauritsch (Austria, 2022)

Trieste Science+Fiction inaugura quest’anno la collaborazione con il London FrightFest, selezionato tra i 20 festival più importanti al mondo, attraverso una promozione sinergica e un autentico gemellaggio tra i due eventi cinematografici. Domenica 28 agosto al Prince Charles Cinema di Leicester Square a Londra il direttore artistico Alan Jones terrà una presentazione dedicata al Trieste Science+Fiction, seguita dalla proiezione del film Control che arriverà anche alla kermesse triestina di Novembre. Sempre come evento speciale Trieste Science+Fiction Festival presenterà anche la commedia splatter Wolf Manor, anch’essa in anteprima mondiale al FrightFest, un’opera metacinematografica in cui la produzione di un film sui vampiri a basso budget nell’oscura campagna inglese viene attaccata da un lupo mannaro.

Le parole di Alan Jones

Il mondo sta fortunatamente tornando alla normalità e anche il Trieste Science+Fiction Festival sta facendo lo stesso, attraverso la riscoperta delle sue radici stellari. L’edizione 2022 rappresenterà un autentico ‘Back to the SuperFutures’, grazie a un programma di vasta portata per tutti gli appassionati di fantascienza e fantasy. Ce n’è davvero per tutti i gusti in questi primi film che andranno a comporre il vastissimo programma dell’edizione 2022. È la prima volta che dirigo questo straordinario festival e sarà un immenso piacere incontrarvi e salutarvi tutti.

