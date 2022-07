Recensione Medion Akoya S17405: un laptop equilibrato

In questa recensione del Medion Akoya S17405 scopriremo come si comporta nell’utilizzo, ma soprattutto come va la nuova Intel Iris Xe

Il Medion Akoya S17405 è un laptop che si presenta completamente in alluminio con tastiera retroilluminata e design accattivante, monta un ottimo processore, è decisamente equilibrato, e si propone in una fascia di prezzo interessante, ma andiamo con gradi.

Partiamo col dire che, se volete conoscere meglio il Brand Medion, che tanto si sta affermando nel mercato europeo, vi rimandiamo alla lettura di questo articolo. Ma bando alle ciance, veniamo al sodo con l’Akoya S17405.

Design e specifiche | Recensione Medion Akoya

Il nuovo Medion Akoya S17405, si presenta dritto sul mercato per conquistare la fascia media, difatti si pone come un prodotto molto versatile, in grado di soddisfare un po’ le esigenze della maggioranza degli utenti, che in termini di utilizzo, prediligono un uso multimediale a 360Gradi, come fruizione di contenuti streaming o lavori di office, e perché no’, anche un po’ di editing fotografico non particolarmente impegnativo.

Akoya S17405 si presenta con un estetica moderna, e delle linee che percorrono molti competitor. Bordi sottili, completamente in alluminio, tastiera incassata, e leggerezza estrema.

Spesso solo 19,9 mm, è perfetto da portare in giro, per il suo peso di soli 2,3kg. Questo specifico modello possiede un display da ben 17.3”, molto spazio visivo, quindi perfetto per chi desidera per necessità tale feature. La larghezza è pari a 399mm, mentre la profondità è di 266mm. Il design è pulito, e abbiamo anche una tastiera retroilluminata sempre ben accetta. Lato negativo, è la webcam, che essendo integrata nella scocca inferiore del display, restituirà una visuale poco gradevole, essendo un’inquadratura dal basso. Una soluzione questa che è stata ormai abbandonata dai più, visto la scarsa resa qualitativa. Gli unici elementi sulla scocca sono rappresentati da una piccolissima spia LED presente sopra il tasto di accensione che indica lo stato di carica. Il Trackpad invece è di piccole dimensioni, e non presenta una diagonale perfetta per utilizzarlo con Gesture di vario genere, con questo diametro si poteva osare di più.

In termini di dotazione porte, abbiamo un immancabile jack cuffie, un ingresso HDMI, 1 porta USB 2.0, e 2 porte USB 3.2 Gen1 Type-A, e per non farci mancare nulla 1 porta USB 3.2 Gen2 Type-C. Abbiamo inoltre un ingresso per schede SD, decisamente comodo.

Abbiamo un display Full HD IPS, un doppio sistema di memoria, ovvero un SSD in formato M.2 da 512GB ed un Hard Disk ulteriore da 1TB. Quindi, ampio spazio alla memoria di archiviazione. Ovviamente il PC arriva Win11 Ready. Medion Akoya S17405 integra un Chip Wi-Fi 6 AX201, lo stesso si occupa di gestire la connessione Bluetooth. La batteria, composta da 3 celle collegate tra loro, è invece di 42,2 Wh, non proprio un numero elevatissimo.

Continuiamo la recensione Medion Akoya S17405 parlando della CPU, in merito a bordo troviamo un processore Intel, abbiamo un i5-1135G7, processore del 2020. Il processore in questione rappresenta uno dei migliori processori della famiglia Tiger Lake, prodotto a 10nm, è un 4 Core 8 Thread, con frequenza operativa massima a 4,20Ghz. Un processore mobile che si è sempre comportato bene, che offre ottime prestazioni, ed è accompagnato da grafica Intel Iris Xᵉ. Il consumo è pari a 28W massimi, con 8MB di Smart Cache. Il PC in questo caso è accompagnato da 8GB di ram DDR4. RAM, che posseggono una frequenza operativa di 3.200MHz.

Utilizzo quotidiano e conclusioni

Buono il display, visibile e luminoso, anche grazie al trattamento opaco che possiede. Al sole di vede bene, e ne permette l’utilizzo, anche se c’è da segnalare che la luminosità massima non è tra le più elevate.

Il PC nel complesso, resta veloce, e permette l’apertura in poco tempo di diversi software, senza rallentamenti. Il PC è fluido, merito del processore. Non abbiamo mai incontrato rallentamenti e lag all’interno della navigazione o l’utilizzo dell’App. La batteria ha una durata mediocre, con un utilizzo multimediale fatto da pacchetto Office, fruizione di servizi streaming e mail, riesce a fare, con luminosità media, circa 3/ 4 ore.

Comoda la possibilità di sfruttare la ricarica rapida, una cosa che ad oggi pochi posseggono. Difatti lui in solo un ora riesce a restituire circa un buon 80% di carica.

Che dire, nel complesso un PC che riesce a garantire fluidità in molte operazioni quotidiane, perfetto per lo studente che è spesso fuori casa, ma anche per chi ne fa un utilizzo prettamente Home user, grazie ai suoi 17 pollici. Il processore i5-1135G7 e la sua grafica Intel Iris Xe vi permetterà di utilizzare senza problemi i principali software di utilizzo comune produttivo, ma anche di godervi filmati HD. Non è certamente una soluzione adatta ad editing professionale, ma non è neppure nei suoi obiettivi esserlo, si rivolge ad un’altra tipologia di utenza questo laptop. Le prestazioni restano sempre abbastanza stabili, e le temperature del processore balzano sempre nel range tra i 50 ed i 60 gradi in diverse operazioni quotidiane e di utilizzo di applicativi. Ma non di rado raggiungono i 70/ 75 se le App aperte diventano più di 5-6, niente Throttling, ma è da segnalare per quanto concerne la gestione dissipativa della macchina.

Questo PC si riesce tranquillamente a trovare intorno ai 600/ 630 euro, e per questa fascia di prezzo, risulta essere una validissima alternativa da tenere in considerazione. Con questo era tutto per la recensione del Medion Akoya S17405, se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.

8 Sottile e versatile Punti a favore Design e materiali

Design e materiali Prestazioni

Prestazioni Prezzo

Prezzo Batteria Punti a sfavore Posizione webcam

Posizione webcam Luminosità massima