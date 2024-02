Mare Fuori 4: il ritorno di Ciro in uno spin-off? Parla Giacomo Giorgio

L‘amato (e compianto) personaggio Ciro Ricci di Mare Fuori potrebbe tornare per uno spin-off incentrato su di lui

Ciro Ricci, antagonista di Mare Fuori come Berlino della Casa di Carta? È lo stesso interprete di Ciro a fare questo bizzarro paragone. Infatti, Berlino è uno dei primi personaggi a morire nella serie Netflix La Casa di Carta, ma è da poco tornato sulla piattaforma con una serie prequel dedicata a lui. Ciro di Mare Fuori, muore alla fine della prima stagione, ma per il momento non è in previsione alcuno spin-off per lui. Tuttavia, Ciro è stato uno dei personaggi più amati della serie Rai, malgrado sia uno dei più “cattivi”. Spesso è stato ipotizzato un suo ritorno della serie. In molti hanno pensato possa essere ancora vivo, magari nascosto da qualche parte e pronto a tornare in scena alla prima occasione. La scorsa settimana Giacomo Giorgio, interprete di Ciro, ha fatto un’ospitata nel programma La Volta Buona, per promuovere la serie Doc – Nelle Tue Mani, in cui interpreta il ruolo di un nuovo specializzando. Ovviamente, non si è toccato l’argomento Mare Fuori visto che il debutto della serie su Raiplay della quarta stagione è stato il 1° febbraio e dal 14 verrà trasmessa anche su Rai 2. Tuttavia la conduttrice, Caterina Balivo nel corso dell’intervista ha tentato di estorcere all’attore informazioni sul suo personaggio per capire se fosse davvero morto oppure no.

Spin off su Ciro ed altri progetti su Mare Fuori

L’attore è stato professionale e non ha rivelato nulla su un suo eventuale ritorno nella serie. A quel punto la conduttrice, con l’approvazione di molti fan, ha lanciato un appello per la “resurrezione” di Ciro in Mare Fuori. Dopodiché ha aggiunto che un eventuale spin off su Ciro potrebbe essere una svolta interessante per la serie, visto che il personaggio è, tuttora, uno dei più amati. A quel punto l’attore non si è assolutamente tirato indietro dichiarando tutta la propria disponibilità a prendere parte ad un progetto del genere. Tuttavia, per il momento l’unico progetto che riguarda la serie è la lavorazione di un film. Secondo le voci, infatti, la trama sarebbe incentrata sul passato di alcuni personaggi, ma le informazioni che abbiamo finora non sono ufficiali. Se questo rumor fosse fondato, Ciro Ricci sarebbe sicuramente un candidato perfetto, anche data la disponibilità dell’interprete lo scenario potrebbe effettivamente realizzarsi.

E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere uno spin off di Mare Fuori su Ciro? Fatecelo sapere con un commento! Per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

